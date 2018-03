Il protezionismo USA e la fiducia del mercato

Moody's : dai dazi doganali Usa finora effetti limitati su Cina - ma rischi con nuove misure protezionismo : Moody's ritiene che i dazi doganali Usa abbiano avuto finora un impatto limitato sulla Cina, ma avverte che l'introduzione di ulteriori tariffe punitive rappresenterebbe ulteriori sfide per l'economia.

Dazi Usa - Berlino : è protezionismo - ci sarà risposta chiara : "Questo è protezionismo che urta contro partner stretti come Ue e Germania e limita il commercio libero". Lo ha detto la ministra tedesca dell'Economia, Brigitte Zypries, commentando polemicamente i Dazi di Washington su acciaio e alluminio. "Stiamo saldamente dalla parte delle nostre imprese e dei loro dipendenti e lavoreremo a stretto ...

protezionismo - guerra dei dazi Usa-Europa : si dimette consigliere economico di Trump Cohn : L'ex banchiere di Goldman Sachs guidava all'interno dello staff presidenziale l'ala globalista, quella contraria a una stretta generalizzata sulle importazioni alzando in maniera indiscriminata dazi e tariffe

Dazi e dollaro - lo scontro tra Usa-Ue Davos contro il protezionismo : Ora dobbiamo costruire una politica della difesa comune, e un mercato digitale comune», dice. Ma poi cita solo Macron e le iniziative che Francia e Germania stanno studiando insieme sull'intelligenza ...

Padoan : preoccupa protezionismo Usa : ...se fossero accompagnati dal protezionismo, sarebbero sì un aiuto alla crescita americana ma anche una fonte di instabilità per l' economia globale", aggiunge. Il voto in Italia? C'è "attesa" per l'...

Padoan : preoccupa protezionismo Usa : 15.50 "I colloqui mi confermano che c'è molta preoccupazione tra i non americani su quello che l'amministrazione Usa potrà continuare a fare" sul fronte del protezionismo. Così il ministro dell'Economia Padoan, a margine dei lavori del World Economic Forum a Davos. "Una riforma fiscale espansiva e la svalutazione del dollaro,se fossero accompagnati dal protezionismo, sarebbero sì un aiuto alla crescita americana ma anche una fonte di ...

Merkel e il protezionismo USA "Trump non conosce la Storia" : La Cancelliera tedesca ha insomma messo Trump nel mirino, contrapponendo al suo 'egoismo nazionale' ('ce n'è in giro troppo') l'esigenza di 'creare un futuro condiviso in un mondo frammentato', che è ...

Dollaro depresso sulla scia del crescente protezionismo USA : Dall'inizio dello scorso ottobre, l'economia USA invia forti segnali positivi, ma neanche questo ha generato un rally del Dollaro. Tutti i settori economici hanno superato le previsioni medie degli ...

2018 - Asia sempre meno vulnerabile al protezionismo USA : L'economia indiana dovrebbe controbilanciare l'esercizio di riequilibrio della Cina, con le piccole e medie imprese che recuperano dall'impatto della demonetizzazione e dall'implementazione della ...

2018 - Asia sempre meno vulnerabile al protezionismo USA : L'economia indiana dovrebbe controbilanciare l'esercizio di riequilibrio della Cina, con le piccole e medie imprese che recuperano dall'impatto della demonetizzazione e dall'implementazione della ...

Il 'no' del governo Usa a Huawei è protezionismo o paura delle spie? : ' Siamo stati danneggiati di nuovo' , hanno commentato i vertici del colosso delle telecomunicazioni, terzo al mondo per volumi di vendita dopo Samsung e Apple, che hanno visto l'intesa sfumare all'...