Il processo di Appello per l’alluvione

processo per l'alluvione di Olbia : la Procura chiede di andare in appello : La Procura contro la prima sentenza di assoluzione. Non è d'accordo che quell'evento calamitoso fosse 'imprevedibile ed eccezionale'. Ovvero, che davvero non si potesse fare niente per evitare gli ...

Roberta Ragusa/ Antonio Logli - sentenza appello slitta a fine mese : nuova data del processo (Pomeriggio 5) : Roberta Ragusa, slitta la data di inizio del processo d'appello a carico di Antonio Logli per lo sciopero degli avvocati. Fissata la nuova data nella quale potrebbe arrivare la sentenza.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 17:19:00 GMT)

Mondo di mezzo - la Corte d'Appello : no a nuovo dibattimento nel processo di secondo grado : Non ci sarà un nuovo dibattimento nel processo di secondo grado sul 'Mondo di mezzo'. Il collegio della terza sezione, presieduto da Claudio Tortora ha accolto le motivazioni della procura che ...

Mondo di mezzo - al via processo appello : Ha preso il via nell'Aula bunker di Rebibbia il processo di secondo grado al cosiddetto "Mondo di mezzo",in cui sono imputate 43 persone di cui 19 accusate di associazione di stampo mafioso, reato non riconosciuto nel primo grado. A prendere la parola il difensore di Carminati,Naso,che parla di "un processetto mediaticamente costruito con le inchieste di Lirio Abbate"da lui ribattezzato Delirio Abbate."Si processano le persone per quello che ...

Milano - Ruby bis : rinviato ad aprile il processo d'appello per Fede e Minetti : Il processo milanese d'appello sul caso 'Ruby bis' a carico dell'ex direttore del Tg4 Emilio Fede e dell'ex consigliera regionale lombarda Nicole Minetti è stato rinviato al prossimo 16 aprile. Al ...

Crac Eutelia - processo d'Appello a Firenze : otto imputati e oltre 50 parti civili. Attesa per le richieste del pm : Caso Eutelia, riprende oggi la vicenda giudiziaria. Dopo la falsa partenza dello scorso luglio quando per una mancata notifica ad un difensore di Samuele Landi il procedimento fu rinviato entra nel ...

processo Ruby - all'appello bis la nuova vita di Nicole Minetti : "Dj tra New York e Londra" : L'avvocato: "Non ha più nessuna ambizione politica". L'ex consigliera regionale del Pdl era stata condannata in primo grado a tre anni, poi la Cassazione ha...

La Corte d'Appello riapre a sorpresa il processo sull'alluvione del 2011 : Invece della sentenza i giudici decidono di risentire tre protagonisti fondamentali della vicenda. Fra questi una delle figure più dibattute, il funzionario...

Vasto : omicidio di viale Perth - processo d'appello al via : Il delitto del 1° febbraio dello scorso anno sconvolse e divise la città , tenendo accesi per settimane su Vasto i fari della cronaca nazionale . Gianni Quagliarella

Mafia Capitale - nel processo d'appello il giudice che nega i clan : La data non è ancora stata fissata, ma l'avvio del processo d'appello per Mafia Capitale è previsto a marzo. Quanto al collegio giudicante qualche certezza c'è già. Assieme al presidente della Terza ...