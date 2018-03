Il portafoglio in un’app | arriva Samsung Pay

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018) Milano, 23 mar. (Labitalia) – Pagare il caffè al bar, comprare un libro in libreria. O fare acquisti al centro commerciale, o magari in spiaggia. Senza portare con sé soldi e monete; e neanche carte di credito, di debito e prepagate. Lasciando a casa, insomma, il portafogli. Oggi è sempre più possibile in Italia, sulla strada del ‘cashless society’. Come? Con lo smartphone, sul quale è possibile ‘caricare’ i dati della propria carta di credito e poi avvicinarlo al pos dell’esercente per il pagamento. O con i devices collegati, come, ad esempio, gli orologi ‘Apple watch’ o ‘Gear’.La ‘rivoluzione’ in Italia èta dal 17 maggio 2017 con Apple Pay, e da oggi è disponibile anchePay, che potenzialmente sarà utilizzabile da diversi milioni di persone visto che è disponibile non solo sugli ultimi ...