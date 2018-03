Il pm sbircia nel letto di Maroni | Va condannato

ilgiornale

: @lanaoceansgdr A chi scrivi? *sbircia dopo che il dottore ha medicato tutto, e prepara il necessario per mettere il gesso nel braccio* - jenoceansgdr : @lanaoceansgdr A chi scrivi? *sbircia dopo che il dottore ha medicato tutto, e prepara il necessario per mettere il gesso nel braccio* - Albe_1964 : Ieri prima vera giornata in équipe nel mio nuovo ufficio. Una delle mie nuove colleghe sbircia il quaderno 'persona… - fossettediLeiva : Passano i giorni e quella ragazza si accomoda nella sua nuova vita. Piano piano. A volte sbircia indietro. Poi però… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Milano - Una condanna non troppo severa, con tanto di attenuanti generiche 'per adeguare la pena al caso concreto', modo elegante per dire che un processo interminabile si è consumato intorno a una ...