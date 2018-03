Il palazzo che studia da casa più bella del mondo

Catania - esplosione palazzo per fuga di gas/ Video - l'inquilino poi morto aveva detto : “Che campo a fare...” : Catania, esplosione in un palazzo di Via Garbaldi per fuga di gas: Video, ultime notizie e aggiornamenti. Coinvolti Vigili del Fuoco entrati in azione. Incidente o suicidio?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:01:00 GMT)

Catania - esplode un palazzo. Si temono vittime. Feriti a terra anche i Vigili del Fuoco : L'esplosione sarebbe stata provocata da una perdita di gas in un edificio di via Garibaldi.Continua a leggere

Carlo Cottarelli - il premier che piace a tutti : perché per lui palazzo Chigi è possibile : Mentre la politica boccheggia, riesumando riti della Prima Repubblica, mentre i vincitori , Lega e M5S, cercano quadre che non si trovano e i perdenti osservano, sperando in un ripescaggio finale, ...

La cravatta scura di Galliani - la suoneria di Ghedini e la carica dei veterani : i neoeletti di FI si riuniscono con la paura che la vita di palazzo duri poco : Per la sua prima volta in parlamento, Adriano Galliani abbandona la cravatta gialla d'ordinanza e la rimpiazza con una scura, istituzionale. "Sono all'esordio, come un giocatore della primavera", dice sorridendo l'ex amministratore delegato del Milan, parlando alla Camera dopo il primo incontro degli eletti di Forza Italia con Silvio Berlusconi. Una truppa di 170 parlamentari tra Camera e Senato. Ci sono esordienti, rientranti e fedelissimi ...

Bruxelles aspetta al varco il nuovo governo. Il giudizio sulla parte più spinosa del Def toccherà ai nuovi inquilini di palazzo Chigi e Tesoro : La parte più spinosa del Def, quella con le riforme e il cronoprogramma, spetterà al nuovo governo e Bruxelles lo attende al varco. Nessun pressing sui tempi, anzi la piena disponibilità ad aspettare che lo scenario post voto in Italia si traduca in un esecutivo, ma dal giudizio non si sfugge. E il giudizio toccherà ai nuovi inquilini di palazzo Chigi e Tesoro.La transizione è stata messa a punto dal ...

INCENDIO CARTIERA COLOGNO MONZESE/ Milano video - origine dolosa : verifiche su palazzo adiacente : COLOGNO MONZESE, INCENDIO doloso in una CARTIERA: video Vigili del Fuoco vicino a Milano, azienda stoccaggio carta Alfa Maceri in fiamme vicino a Mediaset. Ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Milano - paura per l'incendio che sta divorando una cartiera. Evacuato un condominio - fiamme anche sulla facciata di un palazzo : paura a Milano, dove gli abitanti di via Piemonte (a pochi passi dalla Tangenziale Est e dagli studi di Mediaset a Cologno Monzese) si sono svegliati con un forte odore di bruciato...

"Aspettando Il Terzo Giorno" - in arrivo la grande mostra che aprirà a fine aprile al palazzo del Governatore : Un romanzo visionario e attualissimo, pubblicato da Guanda nel 2016, che ci fa vivere le estreme conseguenze del cambiamento climatico già in atto e realizza quel «ménage à trois» fra scienza, arte ...

"Aspettando Il Terzo Giorno". in arrivo la grande mostra che aprirà a fine aprile a palazzo del Governatore : La cronaca del viaggio di questa carovana ridotta alla fame attraverso un'Europa ormai irriconoscibile, stravolta dall'innalzamento delle temperature sulla Terra, è alternata alla ricostruzione a ...

Elezioni : palazzotto (LeU) - Pd? problema non è Renzi ma politiche partito : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – “Il Pd ha fatto tutto da solo. La sua è una sconfitta costruita da tempo, il film delle Elezioni regionali in Sicilia ci ha già raccontato questo risultato. Il problema non è togliere Renzi, ma le politiche che il partito ha messo in campo in questi anni, difendendo i ceti forti e gli interessi economici del Paese e dimenticando di dare rappresentanza a un’ampia fetta della società civile”. ...

Vittorio Feltri : perché vorrei vedere Luigi Di Maio a palazzo Chigi? Immaginatevi il terroncello sprovveduto con la Merkel... : Dopodomani finalmente si vota e così non sentiremo più i tromboni della politica che promettono mari, monti, chiare fresche e dolci acque nonché verdi vallate. Tutte balle spacciate come programmi seri allo scopo di raccattare qualche suffragio utile alla conquista di ...

Cheek to cheek - imperdibile concerto dei New York Gipsy a palazzo Miramare : ... sarà il turno l'otto aprile sul palco del Teatro Cilea di uno degli indiscussi ambasciatori del jazz italiano nel mondo: il pianista Danilo Rea , molto conosciuto oltre che per le sue prestigiosi ...

André Kertész - a palazzo Ducale di Genova in mostra il maestro di Bresson che rivoluzionò la fotografia giocando con le ombre : Henri Cartier Bresson lo inserì nel proprio pantheon personale: "Qualsiasi cosa facciamo, Kertész l'ha fatto prima di noi", scrisse. Prospettive audaci, angoli inusuali, visioni surrealiste applicate alla fotografia e distorsioni, André Kertész (1894-1985) è uno dei grandi pionieri dello scatto che ha lasciato un solco nel ventesimo secolo soprattutto per la sua abilità nel creare composizioni. Dal 24 ...