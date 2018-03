Il nuovo album di Louis Tomlinson | il cantante in studio di registrazione pronto al

Thirty Seconds to Mars : il nuovo album si intitola “America” e uscirà ad aprile : I Thirty Seconds to Mars hanno finalmente svelato titolo e data di uscita del loro nuovo album. [arc id=”4ea61566-ca40-11e7-9a25-a4badb20dab5″] “America” sarà disponibile in tutto il mondo da venerdì 6 aprile. Il disco, sia in fisico che in digitale, verrà pubblicato con diverse copertine. via GIPHY Le cover fanno parte di una campagna globale che sarà presente nelle principali città del mondo a partire dagli Stati ...

Ascolta "L'amore e la violenza vol. 2" - il nuovo album dei Baustelle : Dopo averne annunciato l'uscita con un teaser psichedelico , e dato un assaggio col singolo 'Veronica n. 2' , i Baustelle pubblicano oggi 'L'amore e la violenza vol. 2' , Warner Music , , il loro ...

Audio e testo di Morirò da Re dei Maneskin - il singolo inedito anticipa il nuovo album : Morirò da Re dei Maneskin è disponibile da oggi, venerdì 23 marzo, in rotazione radiofonica e in digital download in tutti gli store. Il nuovo singolo inedito del gruppo di X Factor 11 anticipa l'album di prossima pubblicazione che seguirà l'EP d'esordio dal titolo Chosen. anticipato dal singolo omonimo, pubblicato in occasione dei Live Show della scorsa edizione di X Factor, i Maneskin stanno presentando le canzoni dell'EP Chosen in tour nei ...

Nada Malanima in arrivo una primavera ricca di nuovi progetti con un film e un nuovo album : Una primavera di nuovi progetti per l’eclettica cantante Nada Malanima: in arrivo un film e un nuovo album. Giovedì 19 aprile esce in sala Untitled – Viaggio senza fine, l’ultimo capolavoro del regista di Workingman’s Death Michael Glawogger, co-diretto da Monika Willi e distribuito da ZaLab. Sarà proprio la cantante la voce narrante d’eccezione per la versione italiana (l’attrice Fiona Shaw nella versione internazionale) e accompagnerà lo ...

FEDERICA CARTA svela copertina e data di uscita del suo nuovo album : Reduce dal successo del duetto con Shade , Irraggiungibile , certificato doppio disco di platino, e in attesa che domani arrivi nelle radio, nei digital stores e nelle piattaforme streaming, il nuovo duetto in coppia con i La Rua , Sull'orlo di una crisi d'amore , FEDERICA CARTA ha annunciato ieri sulle sue pagine social la data di uscita del suo secondo album. La giovane ...

Ecco il nuovo album dei Maneskin : stato presentato a Milano, al santeria social club di viale Toscana, dove la loro avventura canora è cominciata , a X Factor, il nuovo singolo dei Maneskin , Morirò da re . Scritto da Damiano, il ...

Thegiornalisti - “Questa nostra stupida canzone d'amore”/ Video - Tommaso Paradiso e il nuovo album in autunno : Esce oggi il nuovo Video dei Thegiornalisti, Questa nostra stupida canzone d'amore, con la partecipazione dell'attore Alessandro Borghi, eccolo in anteprima(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:11:00 GMT)

CARMEN CONSOLI / A breve l’uscita di un nuovo album (David di Donatello) : La cantautrice siciliana CARMEN CONSOLI si esibirà questa sera interpretando una canzone originale di un grande film del passato. Attesa l’uscita di un nuovo album.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:19:00 GMT)

Stone Temples Pilots - il nuovo album della band che sconfigge la morte : Sopravvivere al proprio frontman rappresenta un compito arduo quanto il più delle volte inutile. Gli Stone Temple Pilots come molti di noi li hanno apprezzati, ad esempio, sono finiti forse ben prima della scomparsa del camaleontico Scott Weiland – stroncato nel 2015 da un’overdose causata da un mix di droghe e alcool -, smarrendosi dopo il loro ultimo album veramente ispirato. N° 4, per essere precisi, uscito nel 1999. Nel mezzo, ...

Laura Pausini : 5 cose da sapere sul nuovo album “Fatti sentire” : Venerdì 16 marzo è uscito il nuovo, attesissimo album di Laura Pausini. Si intitola “Fatti sentire” e vuole celebrare un anniversario molto importante per la pop star. Nel video qui di seguito trovi 5 cose che devi assolutamente sapere su questo disco. [arc id=”e05bfbaf-7d6c-4bca-9a15-67f1347dc65b”] Tra pochi mesi Laura tornerà sui palchi italiani: a luglio con due concerti evento al Circo Massimo di Roma e a ...

Paul Kalkbrenner - in arrivo il nuovo album “Parts of Life” : Paul Kalkbrenner ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album, l’ottavo della sua carriera. Si intitola “Parts of Life” e sarà disponibile da venerdì 18 maggio. via GIPHY “Parts of Life” segue la trilogia di “Back To The Future” ed è già considerato il lavoro più personale di Paul Kalkbrenner, quello che rivela maggiormente la sua essenza come artista. La copertina del disco è un dipinto dello zio del celebre dj e ...

Clementino confessione choc/ I fans attendono il ritorno del rapper : nuovo album nel 2019? : Clementino confessione choc: dopo aver spiazzato i fans parlando per la prima volta in pubblico del dramma vissuto, il rapper torna indietro nel tempo con una foto ricordo su Instagram.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 15:09:00 GMT)