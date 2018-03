' Il M5S è pronto a sostenere Bernini al Senato' | Di Maio

Di Maio : M5S pronto a sostenere a Senato Bernini o profilo simile : Roma, 23 mar. , askanews, 'Per la Presidenza del Senato siamo disponibili a sostenere Anna Maria Bernini o un profilo simile'. Lo ha scritto Luigi Di Maio, capo politico del M5S su facebook.

Il M5S vuole essere la nuova DCPronto il partito-supermarketObiettivo : fagocitare il Pd. Il piano : Abbandonati i toni rivoluzionari, il M5S mira a fagocitare il Pd diventando un partito-supermarket che piaccia a moderati e Vaticano. Come la DC Segui su affaritaliani.it

GOVERNO M5S-CENTRODESTRA/ Il programma economico-sociale è già pronto... : Movimento 5 Stelle e centrodestra potrebbero convergere a livello programmatico per creare un GOVERNO per l'unificazione nazionale, dice GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 06:02:00 GMT)SCENARIO/ Def e Ue mandano già fuori strada Salvini e Di Maio, di S. CingolaniREDDITO DI CITTADINANZA/ Campiglio: misura giusta, ma quella di M5s non sta in piedi

[Il retroscena] Salvini apre a Di Maio. Pronto il patto Lega-M5S : ... "Noi siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche, ma chiaramente pretenderemo il riconoscimento del voto degli italiani che ci hanno indicato come forza politica del Paese", ha detto, in ...

M5S : Fucci il 'Pizzarotti' del Lazio. Pronto a terzo mandato con una lista civica : Per il dissidente del M5S, sindaco uscente di Pomezia, la regola dei due mandati è miope e non premia il merito. In aperto contrasto con Di Maio e con la Raggi che gli ha revocato le deleghe a vicesindaco della Città metropolitana

M5S - Di Maio pronto al passo di lato. E offre al Pd la guida del Senato : Tutti d'accordo con le riflessioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma molto poche le novità che si ricavano dalle reazioni dei partiti e dei loro leader. La convinzione di questi ...

M5S pronto a trattare anche sul programma.Ma per ora Pd chiude : Roma, 7 mar. , askanews, L'apertura di Luigi Di Maio a un confronto con tutti, lanciata il giorno dopo le elezioni e ribadita stamattina in una lettera a Repubblica, non raccoglie per ora consensi all'...

Di Maio lancia l'appello ai partiti : 'Cambiate metodo - il M5S è pronto al confronto con tutti' : Niente "teatrini" o "giochini di palazzo", con l'inizio della "terza repubblica" è arrivato "il momento di fare le cose che aspettiamo da 30 anni e lo si può fare solo cambiando metodo". Lo scrive il ...

Voto - Italia divisa : il M5S primo partito vince al Sud - il centrodestra al Centro-Nord - Crollo Pd - Renzi pronto a lasciare : Sono ancora parziali i dati del Voto alle elezioni politiche, ma il quadro che emerge è quello di un'Italia divisa in tre, con nessuna maggioranza. Il M5s conquista Sud e isole e arriva al 31%, il ...

Elezioni - Di Maio : “Dopo il Governo M5S ecco pronto il nostro primo decreto” : Il candidato premier M5S Luigi Di Maio ha presentato il “primo decreto legge del primo Cdm, se domenica ci darete la maggioranza. Un decreto in tre punti: al primo c’è il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari, al secondo l’abolizione dei vitalizi e al terzo il taglio di 30 miliardi di sprechi” per dare quei soldi “alle famiglie con figli e ai pensionati. Bastano 20 minuti di Cdm per ...

Elezioni 2018 - Berlusconi pronto ad accogliere i grillini espulsi dal M5S : Silvio Berlusconi è pronto ad accogliere in un’ipotetica maggioranza di governo i candidati del M5s espulsi dal Movimento per il caso 'Rimborsopoli' o perché accusati di aver aderito alla massoneria...

M5S pronto a dividersi dopo il 4 marzoGrillo-Di Battista vs Di Maio-Casaleggio? : Elezioni 2018: dopo il 4 marzo nascerà un "nuovo" Movimento di Grillo e Di Battista in (apparente) contrasto con quello di Di Maio e Casaleggio jr? L'ipotesi è concreta. Ecco perché Segui su affaritaliani.it

M5S : Cozzolino - errore in buonafede ma pronto a passo indietro - 2 - : Invito ad una semplice riflessione: chi si è impegnato a restituire una cifra di questa entità, perché dovrebbe mettere a repentaglio la propria reputazione e la possibilità di fare politica in ...

M5S : Cozzolino - errore in buonafede ma pronto a passo indietro (2) : (AdnKronos) – “Ho sempre gestito con molta parsimonia le spese -prosegue Cozzolino- sapendo che tutto ciò che risparmiavo era destinato alle imprese, all’economia reale, ai progetti dei cittadini. Per questo le spese che trovate rendicontate sono effettive e mi hanno sempre impegnato per molte sere nei calcoli, dopo i lavori d’aula: non troverete sistematicamente un importo identico al precedente e quanto dichiarato è ...