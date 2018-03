Il Liverpool vuole ampliare Anfield Road | si punta ad arrivare a 60 mila posti

Liverpool : Klopp fissa il prezzo per Salah - vuole 228 milioni di euro : Liverpool - Una maxi plusvalenza all'orizzonte per il Liverpool, un pizzico di delusione per la Roma. Mohamed Salah è il nuovo gioiello dei 'Reds' e, secondo il 'Sun', Jurgen Klopp avrebbe fissato in ...

L'ex Liverpool Diouf vuole diventare presidente del Senegal : "Ispirato da Weah" : George Weah fa proseliti. L'elezione delL'ex attaccante del Milan a presidente della Liberia del mese scorso pare infatti aver ispirato El Hadji Diouf a smettere finalmente i panni da bad boy del ...

Calciomercato : il Liverpool vuole Suso - Manchester City su Fred : ROMA - Continuano in tutta Europa le trattative di mercato, soprattutto in Inghilterra dove il manager dell'Arsenal, Wenger, pare ormai aver rinunciato ad Alexis Sanchez, conteso tra i due Manchester, ...

Il Liverpool vuole Suso : è lui il sostituto di Coutinho : Il Barcellona ha piazzato il grande colpo di mercato con l'acquisto di Coutinho e questo condizionerà gli acquisti anche delle altre squadre, vista l'entità dell'investimento fatto dai blaugrana. Il Liverpool, ora, ha la bellezza di 160 milioni di euro in più ma ha anche la necessità di trovare un degno sostituto a quello che era il giocatore più forte della sua rosa. I Reds si stanno guardando attorno anche se non sarà facile ...

Papu Gomez - il Liverpool vuole il gioiellino dell'Atalanta per sostituire Coutinho : Il Liverpool è a caccia di un sostituto di Coutinho (25 anni), appena trasferitosi al Barcellona per la cifra di 160 milioni di euro, e potrebbe fare spese in Italia. In cima alla lista dei desideri ...

Calciomercato Milan/ News - il Liverpool vuole Suso per sostituire Coutinho (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Liverpool ha incassato un assegno importante per Coutinho e punta a riportare in Inghilterra lo spagnolo Suso.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 03:14:00 GMT)

Mercato - Ramires chiama l Inter Spero nell accordo . Occhio Atalanta - il Liverpool vuole Gomez : ROMA - Il difensore tanto atteso da Luciano Spalletti non è ancora arrivato ma l'Inter sembra molto attiva sul fronte trequartista. nelle ultime ore, al club nerazzurro sarebbe stato sottoposto il ...