Il lavoro domestico vale l'1 - 3% del PIL nazionale : Nel giorno in cui prende il via ufficialmente la XVIII Legislatura, l'Associazione nazionale Famiglie Datori di lavoro domestico DOMINA pone l'accento sul settore del lavoro domestico , che vale l'1,3% ...

lavoro domestico e infortuni (anche mortali) : ecco il vademecum del datore di lavoro : Morire sul posto di lavoro. Che si tratti di un incidente o di una fatalità a parlare sono comunque i fatti: ad Asti una donna è rimasta uccisa travolta dal crollo di un ballatoio. Non si trovava lì per caso. Quello era il suo posto di lavoro, la signora prestava servizio in quell'abitazione ed era una collaboratrice domestica, una colf, tra le figure più interessate dagli infortuni sul lavoro.In attesa che venga ...