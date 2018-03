Il debutto dei nuovi onorevoli

Fed verso un rialzo più rapido dei tassi con il debutto di Powell : La prima conferenza stampa del presidente Jeremy Powell sarà dedicata a capire come cambieranno le strategie con la nuova leadership...

Camere - il debutto dei parlamentari : al via una settimana clou - : Oggi i nuovi senatori entrano a Palazzo Madama mentre per i deputati l'appuntamento è fissato a domani. Venerdì la prima seduta, poi una serie di tappe fino alla formazione del nuovo governo. SCHEDA - ...

FRANCESCO MONTE / Eva Henger rallenta e lui si prepara per il debutto da attore! (Isola dei Famosi) : Ancora accuse per FRANCESCO MONTE. Dopo il canna-gate, Eva Henger mette in dubbio anche il flirt con Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi: "Vero come il mio amore per Giucas Casella"(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 10:47:00 GMT)

debutto sul ghiaccio dei pattinatori della Nord Corea Stadio unito per la coppia simbolo della pace olimpica : E’ arrivato finalmente il loro momento, il sogno di una vita. Un Debutto olimpico che non è solo una gara, ma ha un alto valore politico. Alla Gangneung Ice Arena è scesa in pista per la prima volta la coppia NordCoreana del pattinaggio formata da Tae Ok Ryom e Ju Sik Kim, tra i simboli del miracolo del riavvicinamento sportivo tra le Coree. Ryom e Kim, emozionatissimi, sono stati accolti con grandi applausi del pubblico, ...

Il debutto in italiano dei The Kolors a Sanremo 2018 : video in Frida : I The Kolors a Sanremo 2018 presentano l’inedito Frida e cantano per la prima volta in italiano dopo un percorso in lingua inglese. La band guidata da Stash Fiordispino è nota per aver vinto il talent show Amici di Maria De Filippi e per il tormentone estivo successivo, Everytime, presentato proprio nel corso della fase serale del programma. Dopo un tour sold out è un grande successo, i The Kolors hanno sorpreso tutti presentandosi ...