Il corpo era stato trovato mummificato in casa | erede la sorella che non vedeva da 10 anni

“Il suo cuore sta cuocendo”. Orrore infinito. Una coppia come tante : ma la realtà era diversa. Prima compie sul suo corpo un vero scempio - poi chiama la polizia : “Quello che abbiamo visto non è umano…” : Una storia dell’Orrore che arriva dalla Russia e che per la sua atrocità ha fatto rapidamente il giro del mondo. Il protagonista di questo evento di cronaca si chiama Alexey Yastrebov, un uomo di 35 anni che è stato arrestato per l’omicidio della 27enne Ekaterina Nikiforova. Un delitto dai contorni decisamente macabri, dal momento che il 35enne non solo ha ucciso la donna, ma ne avrebbe anche mangiato il cuore. Secondo il quotidiano ...

settimanale chi * RIVELATA PER LA PRIMA VOLTA LA STATUA IN 3D CHE RICREA IL corpo CHE ERA STATO AVVOLTO NELLA SANTA SINDONE - foto - - : «E ormai anche la scienza è di questa opinione. Noi abbiamo studiato per anni usando le più sofisticate tecnologie in 3d l'immagine lasciata dal CORPO sul lenzuolo. E la STATUA ne è il risultato ...

Valanga in Svizzera : recuperato un corpo senza vita - 3 dispersi : In Svizzera soccorritori hanno estratto dalla neve il corpo senza vita di uno dei quattro escursionisti travolti ieri pomeriggio da una Valanga nel comprensorio sciistico delle 4 Vallées, nel Vallese centrale: 3 persone sono disperse, secondo quanto riferito dalla polizia. A causa delle avverse condizioni meteo nella notte le ricerche erano state sospese, ha spiegato all’Ats il portavoce della polizia cantonale vallesana Stève Léger, ...

Il Papa nei luoghi di Padre Pio - Francesco venera il corpo del santo : Il Papa nei luoghi di Padre Pio, Francesco venera il corpo del santo Bergoglio è arrivato a Pietrelcina dove ha incontrato i fedeli. Poi si è spostato a San Giovanni Rotondo per la preghiera davanti al "crocifisso delle stimmate" e per la messa. Il pellegrinaggio del Pontefice avviene nel 50esimo anniversario della morte ...

Battiston (ASI) : Stephen Hawking era “un uomo intrappolato in un corpo fragilissimo ma con una mente curiosissima” : Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Perugia, ha ricordato Stephen Hawking, l’astrofisico morto il 14 marzo scorso all’età di 76 anni. Era “un uomo intrappolato in un corpo fragilissimo ma con una mente curiosissima. La sua – racconta il presidente dell’ASI – è stata una storia straordinaria ...

“Com’ero - come sono : colpa dei medici”. Il dramma di Magdalena. Ha 31 anni - un marito e due splendidi bambini. Scopre di essere incinta ed è al settimo cielo. Poi la sventura : corre in ospedale ma nessuno capisce cosa sta accadendo al suo corpo : “Era così banale…”. Un calvario assurdo : Magdalena Malec è una giovane madre britannica di 31 anni. La donna viveva a Luton, nel Bedfordshire, con il merito Roberta e i suoi bimbi Paulina di 9 anni e Severin di 7. Una vita serena senza intoppi e quando nel 2014 ha saputo di essere incinta del suo terzo bebè era molto felice. Poi la bruttissima sorpresa, dopo poche settimane ha perso il suo bambino a causa di un aborto spontaneo. Dopo questo fatto però ha continuato ad avere ...

Pamela Mastropietro - Dna di Oseghale sul suo corpo/ Macerata - la candeggina non ha cancellato le tracce : Pamela Mastropietro, Dna di Oseghale sul suo corpo: svolta nelle indagini in merito al delitto di Macerata. Sul corpo della 18enne anche il Dna del tassista.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:18:00 GMT)

Spagna - trovato morto Gabriel Cruz : il corpo era nell’auto della compagna del padre : Spagna, trovato morto Gabriel Cruz: il corpo era nell’auto della compagna del padre Gabriel Cruz, il bimbo di otto anni scomparso dallo scorso 27 febbraio in un paese dell’Almeria, è stato trovato senza vita nel baule dell’auto guidata dalla compagna del papà, che è stata arrestata. Per lui si erano mobilitati i media locali, i […] L'articolo Spagna, trovato morto Gabriel Cruz: il corpo era nell’auto della compagna del padre ...

“È lei!”. Cadavere riemerge dal lago. Choc e un terribile sospetto. Il corpo è quello della transessuale scomparsa lo scorso gennaio. Del caso si era occupato “Chi l’ha visto?” : Macabro ritrovamento nel lago di Nemi, in provincia di Roma. Il Cadavere di un donna è stato notato da un pescatore della zona. Nonostante l’avanzato stato di decomposizione, gli inquirenti sono riusciti a risalire all’identità, si tratta della transessuale scomparsa un mese e mezzo fa: Ximenia Garcia. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Nemi e della sezione rilievi del Gruppo Frascati, oltre ai carabinieri di Lanuvio che stavano ...

corpo senza vita di un uomo trovato nelle acque del fiume Vera : L'Aquila - Il Corpo senza vita di un uomo di 36 anni, di nazionalità albanese, E.P., è stato trovato nella notte a Paganica, nei pressi del letto del fiume, di un canale di derivazione del Vera. La scomparse dell'uomo era stata denunciata dalla moglie che, ieri sera, non vedendolo rientrare si è rivolta alla locale caserma dei carabinieri Da un primo esame la morte non sarebbe riconducibile a cause violente. In ogni caso ...

“Gliel’ha infilata nella vagina - poi la tragedia”. Gioco erotico finisce nel dramma assoluto. L’uomo ha portato di corsa la compagna in ospedale ma era già troppo tardi. Quello che hanno trovato i medici nel corpo della donna ha lasciato tutti senza parole : Di storie particolari relative al fenomeno (sempre più diffuso) dei giochi erotici estremi ne abbiamo già raccontata qualcuna. Stavolta, però, forse abbiamo raggiunto l’apice. È finita in una tragedia consumatasi ad Arequipa, in Perù. Una donna, Yubitza Llerena, è morta dopo che suo marito ha usato una bomba di mortaio come “sex toys”. Sì, avete letto bene. La notizia è stata riportata da Diario Correo dopo che nei giorni scorsi ...

Viaggi & Turismo : Pasqua alla Fattoria del Colle per rigenerare corpo e mente : Un ponte lungo di Pasqua per rigenerare corpo e mente nel cuore della Valdorcia, a Trequanda, un borgo antico in cui il tempo sembra essersi fermato. Siamo alla Fattoria del Colle di Donatella Cinelli Colombini e l’occasione per vivere quattro giorni all’insegna del total relax arriva con una proposta destinata a conquistare il cuore dei winelovers e non solo. Visite guidate al corpo della cinquecentesca villa che fu rifugio dell’amore segreto ...

Gruppo FCA - In primavera la decisione sullo scorporo di Magneti Marelli : Il Gruppo FCA rinvia al secondo trimestre l'esame del dossier Magneti Marelli. L'ad Sergio Marchionne aveva, anche recentemente, indicato l'intenzione di portare la proposta di scorporo sul tavolo di un Cda convocato per la fine di febbraio. ma ieri sera, alla scadenza del mese, è stato diffuso un comunicato per informare dello slittamento delle operazioni di analisi della separazione.scorporo ormai ai dettagli. Il Gruppo ...