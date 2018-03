Il ' Concerto per Gasparina e Rainer Maria' chiude la Festa della letteratura e della

Un quiz per il Concerto delle Vibrazioni : il nuovo contest del Mattino : Dopo la partecipazione al sessantottesimo Festival di Sanremo con 'Così sbagliato' e la pubblicazione del quinto album di inediti 'V', Le Vibrazioni sono tornate on the road. Il tour della band ...

Il regalo di Jared Leto per Elisa dopo il duetto al Concerto dei Thirty Seconds To Mars a Roma (foto) : Un regalo di Jared Leto per Elisa: il frontman dei 30 Seconds To Mars ha fatto una dedica speciale alla cantante, che ha partecipato alla tappa Romana del Monolith Tour 2018. dopo il grande concerto evento dei Thirty Seconds To Mars, che si è tenuto lo scorso venerdì 16 marzo a Roma, Jared Leto ha voluto ringraziare Elisa per aver contribuito allo show. La cantante, infatti, ha raggiunto la band sul palco del Pala Lottomatica di Roma, per ...

Emma in Concerto a Tokyo e Las Vegas prima del tour per Essere qui : tutti i dettagli : Emma in concerto a Tokyo e Las Vegas prima del tour dedicato a Essere qui. Sono queste le ultime novità in seno alla prossima programmazione live dell'artista salentina, che si prepara quindi per lasciare l'Italia e portare la sua musica in giro per il mondo. Il primo appuntamento si terrà il 21 aprile a Tokyo, in occasione del Festival Italia Amore Mio al quale parteciperà anche Shade. Un'occasione molto importante, per Emma, che così ...

Laura Pausini a Milano - Mediolanum Forum di Assago : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne per il doppio Concerto : Laura Pausini a Milano, per un doppio concerto al Mediolanum Forum di Assago a settembre. L'artista romagnola annuncia le date della sua tournée italiana e, subito dopo, un raddoppio dell'evento in programma a Milano. Laura Pausini a Milano sarà in concerto l'8 e il 9 settembre 2018 e i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne a partire da 36 euro per arrivare agli 87 euro per un posto nel primo anello numerato in tribuna ...

Katy Perry in Concerto a Bologna : ci sono nuove (limitate) disponibilità di biglietti : Se fino ad ora non eri riuscito ad acquistare un biglietto per l’unico concerto in Italia nel 2018 di Katy Perry, non disperare: per te è in arrivo una gioia! via GIPHY D’Alessandro e Galli, l’organizzatore italiano del concerto di Katy a Bologna il 2 giugno, ha fatto sapere che ci sono nuove, limitate disponibilità di biglietti! [arc id=”1d00ebd0-3be3-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Al momento puoi acquistare sul ...

La Nuova Orchestra Scarlatti festeggia 25 anni e prepara i prossimi 25 con un Concerto aperto a tutti : ... l'Orchestra presenza viva sul territorio in tutti questi anni, ma anche in tante occasioni ambasciatrice della musica classica italiana nel mondo , dalla Terra Santa alla Cina, si esibirà in un ...

Acquedotto Pugliese : Bellanova - enorme sConcerto per nomine (2) : (AdnKronos) - "Le sferzanti invettive e accuse nel corso dell’intera campagna elettorale lanciate dal Presidente Emiliano all'indirizzo del Governo nonché dei vertici del Pd, tacciati del peggior lobbismo solo perché tenacemente intenti a salvare l’Ilva per garantire ambiente, lavoro, salute alla ci

Acquedotto Pugliese : Bellanova - enorme sConcerto per nomine : Roma, 21 mar. (AdnKronos) - "Desta enorme sconcerto, oggi, verificare come la nomina di Simeone Di Cagno Abbrescia a Presidente di Aqp, la più grande azienda pubblica del Mezzogiorno che governa, gestisce e distribuisce un bene pubblico come l’acqua, sia ascritta dall’intera informazione Pugliese e

LIAM GALLAGHER/ Video - l'ex Oasis perde la voce durante un Concerto in Cile e se ne va : l'ex cantante degli Oasis, LIAM GALLAGHER, è rimasto improvvisamente senza voce mentre si stava esibendo a Santiago del Cile, colpa di una sinusite, ecco le immagini(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:46:00 GMT)

Lorenzo Porzio in Concerto a Roma con lo Stabat Mater di Pergolesi : Roma, 20 mar. , askanews, - Venerdì 23 marzo alle 20.30 avrà luogo nella prestigiosa Basilica di Santa Francesca Romana ai Fori Imperiali a Roma il concerto per voci e orchestra in occasione della ...

Biglietti per Vasco Rossi in Concerto nel 2018 - secondo lotto in prevendita : date - settori disponibili e limiti d’acquisto : A partire da martedì 20 marzo è disponibile in prevendita sul circuito Vivaticket il secondo lotto di Biglietti per Vasco Rossi in concerto nel 2018 col nuovo tour VascoNonStop Live. Esclusivamente sul sito Vascononstop.vivaticket.it e presso i rivenditori autorizzati del circuito, sono stati resi disponibili per l'acquisto i Biglietti per le date dell'1 e 2 Giugno allo Stadio Olimpico di Torino, del 6 e 7 giugno allo Stadio Euganeo di ...

20 marzo - Il Quartetto "Esperia" in Concerto a Vico del Gargano - Foggia - : La stagione concertistica è realizzata con il patrocinio e il contributo di Regione Puglia – Sezione Economia della Cultura, il sostegno della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di ...

«Je sto vicino a te» - il Concerto omaggio per Pino Daniele : Quarta edizione a Napoli per il memorial «Je sto vicino a te» dedicato a Pino Daniele. Il concerto è trasmesso in diretta dal Palapartenope. Stesso luogo, stesso orario,...

