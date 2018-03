Il centrodestra si spacca È nato l' asse M5s-Lega?

Dopo cinque fumate nere - il centrodestra si spacca : Parte la legislatura, si registra la prima impasse: Camera e Senato non riescono a eleggere i rispettivi presidenti dell'Assemblea, con rispettivamente tre e due fumate nere. Il M5S si rifugia dietro ai nyet e ai veti, il Pd depone invariabilmente una scheda bianca nell'urna. Ma la notizia del giorno è il litigio tra Salvini e Berlusconi. Lega e Forza Italia si avvinghiano in una lotta per la primazia ...

PRESIDENZE - ROMANI ‘SPACCA’ ASSE M5S-centrodestra/ Camera e Senato - Berlusconi fa saltare il banco : Centrodestra punta su Paolo ROMANI al Senato: toto-nomine Camere, ma per Di Maio "è invotabile". Al suo posto Anna Maria Bernini? Il punto sulla situazione(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 23:05:00 GMT)

ASSE SALVINI-DI MAIO/ centrodestra spaccato sulle Camere : patto Lega-M5s - “legge elettorale in 7 giorni” : Salvini apre a Di MAIO, patto Governo M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni; nomine Camere “dialogo molto difficile"(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Governo - centrodestra già spaccato Salvini apre a M5S - no di Berlusconi : Non vuole accordi organici ma ribadisce serve 'una solida maggioranza politica, non recuperando questo o quel transfuga. Non sono disponibile a partecipare a un Governo a ogni costo che duri qualche ...

Elezioni regionali nel Lazio : centrodestra spaccato - esulta Zingaretti : Dopo le Elezioni politiche del 4 marzo 2018, anche per le Elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio i giochi sono fatti. Alla presidenza della regione lombarda è stato eletto il candidato di centrodestra Attilio Fontana, superando con un vero e proprio plebiscito di voti Giorgio Gori che era il candidato del centrosinistra. Per quanto riguarda la Regione Lazio invece anche se di misura Nicola Zingaretti si è confermato alla guida della Pisana, ...

ELEZIONI 2018/ Così Gentiloni può spaccare il centrodestra - prima del voto - : A venti giorni dal voto, dice PEPPINO CALDAROLA, si sta verificando una situazione in cui sono possibili tutte le alleanze di governo. Mentre Salvini calvalca il neofascismo

Il centrodestra si spacca di nuovo : qual è la proposta di Berlusconi sui condoni : Una nuova crepa divide il centrodestra: è il condono edilizio, proposto da Silvio Berlusconi e seccamente bocciato da Matteo Salvini. Meno tranchant Giorgia Meloni, che però tiene a precisare che bisogna fare dei distinguo e andare nel merito della questione. Una nuova spaccatura che spinge il leader di Forza Italia a correggere il tiro e fare una sorta di retromarcia, mentre gli avversari politici sparano a zero sul Cavaliere e ...

Elezioni - caos candidature nel centrodestra - Prodi spacca la sinistra : Il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio , rassicura gli 'investitori istituzionali' in un incontro alla City di Londra: ' Non siamo populisti , abbiamo un programma chiaro e la volontà di andare ...

Via libera alla missione in Niger - centrodestra spaccato sul voto : Un contingente delle nostre forze armate partirà per il Niger. Una missione non da combattimento ma di addestramento delle forze di sicurezza locali per combattere il terrorismo e controllare le frontiere dove passano i migranti. È stato l’ultimo voto della legislatura prima delle elezioni del 4 marzo. Dopo i senatori, ieri anche i deputati hanno v...

Regionali Lazio - centrodestra spaccato sul candidato : Berlusconi dice no a Pirozzi - ma spunta l’ipotesi ticket con Bertolaso : Veline, abboccamenti, depistaggi, cene presunte e poi smentite. Il centrodestra nel Lazio è sull’orlo di una crisi di nervi, già distrutto dalle correnti, dalle gelosie personali e messo a dura prova da personalismi simili a quelli che portarono all’harakiri del 2016 nel Comune di Roma. Allora, l’improbabile candidatura di Guido Bertolaso – sostituito in corsa dall’ormai desaparecido Alfio Marchini – privò Giorgia Meloni di un clamoroso accesso ...