Il caso dei 150 delfini spiaggiati | si teme un' invasione di squali

RISULTATI VIAREGGIO CUP 2018/ Diretta live score dei quarti : il caso Empoli (oggi 23 marzo) : RISULTATI VIAREGGIO cup 2018: Diretta live score dei quarti di finale atteso oggi 23 marzo, per la 70^ edizione della Coppa Carnevale. Occhio alla sfida Rijeka-Juventus. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:52:00 GMT)

caso spie - 5 Paesi dell’Ue valutano un’espulsione coordinata dei diplomatici russi : Almeno cinque Paesi dell’Ue - Francia, Polonia ed i tre Stati baltici - valutano un’espulsione coordinata di diplomatici russi, in risposta all’attacco di Salisbury. Lo riporta il Financial Times citando fonti diplomatiche. La possibile mossa sarebbe su iniziativa dei governi nazionali, ma la logica di fondo, è quella di presentare un fronte unito,...

Lo strano caso dei derivati : anche i pm vanno a processo : Da processare, per la procura di Brescia, da archiviare per il gup. E non basta. Da processare per un altro reato, per la procura generale, rinviato a giudizio per il Tribunale della città della ...

caso Zucca - G8 Genova e Regeni/ “Vertici polizia torturatori” : il colpo di grazia dei genitori di Giulio : Pm Enrico Zucca, bufera dopo le frasi sul Caso Regeni e il G8 di Genova: "chi coprì i torturatori ora guida la polizia". La Cassazione apre fascicolo contro magistrato: "frasi estrapolate"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:55:00 GMT)

“Oh - ma la vedete?”. Alessia Marcuzzi - il vestito dice tutto. Nona puntata dell’Isola dei Famosi - nono look (pescato dall’armadio) : ci avrete fatto caso a quel dettaglio. Dopo tutto - non è così di poco conto : “Sarà una puntata scoppiettante”, ha detto Alessia Marcuzzi in apertura, salutando il pubblico dell’Isola dei Famosi. puntata numero 9, andata. Scoppiettante, sì, ma senza sbroccate come durante la scorsa. Memorabile la piazzata della padrona di casa a Eva Henger, sempre per il canna-gate: la Gialappa’s band non ha potuto fare a meno di ricordarla. In breve, cosa è successo nell’ultima diretta. Solite ...

Telefonini a L'Isola dei Famosi? L'ipotesi bomba che farebbe scoppiare l'ennesimo caso : la FOTO incriminata : Elena Morali e quella strana forma dentro i pantaloni che potrebbe essere proprio un telefonino, ecco L'ipotesi proposta da Striscia La Notizia che potrebbe far scoppiare l'ennesimo caso a L'Isola ...

Lo strano caso dei tumori in aumento nel paradiso del Cilento : "Non vogliamo creare allarmismo, ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti per portare avanti il nostro studio sui tumori e far luce sulle cause evidenziando i fattori di rischio". Luigi Di Gregorio...

Il curioso caso di #senzadime e dei suoi improbabili messaggeri : Tra gli 8 account che insieme pubblicano la metà dei primi mille tweet compare anche @antonellamanili , il cui improvviso interesse per le opportunità offerte da Twitter per fare politica ha un che ...

'Non furono sprecati soldi pubblici' la Corte dei Conti archivia il 'caso Spelacchio' : A pochi giorni da Pasqua, la Corte dei Conti archivia l'esposto del Codacons sull'albero di Natale allestito dal Campidoglio a piazza Venezia. Proprio quello che i romani avevano soprannominato '...

La ribalta ai terroristi/ caso Moro - un oltraggio il riscatto dei carnefici : Commemorando le vittime di via Fani, il capo della Polizia, il prefetto Franco Gabrielli, ha affermato che 'il riproporre i brigatisti in asettici studi televisivi come se stessero discettando della ...

Isola dei Famosi 2018/ Scoppia un nuovo caso : i naufraghi mangiano? : Isola dei Famosi 2018, Eva Henger e Striscia La Notizia contro Alessia Marcuzzi: ecco qual è il pensiero di Maurizio Costanzo sul caso cannagate(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:09:00 GMT)

Parma - l’ex rettore dell’Università Loris Borghi trovato senza vita. Imputato per abuso d’ufficio nel caso dei farmaci : l’ex rettore dell’Università di Parma Loris Borghi è stato trovato senza vita nel pomeriggio: secondo i primi riscontri si sarebbe ucciso. Si era dimesso a maggio, dopo l’inchiesta Pasimafi, l’indagine sul business della terapia del dolore che aveva portato a 19 arresti: era Imputato per abuso d’ufficio. Nei giorni scorsi era stato rinviato a giudizio per la nomina di un dirigente universitario dell’ospedale Maggiore. Non ci sono elementi per ...

Bocconi avvelenati : il caso di Iseo - il paese dei cani ammazzati Video : Sul web e sui giornali si leggono spesso notizie riguardo cani morti avvelenati. L’ultima arriva da Iseo BS, dove è stata avvelenata una cagnolina circa quindici giorni fa. A colpire è l’indignazione dei cittadini, i quali hanno appeso dei cartelli con scritto “Iseo, il paese dei cani ammazzati”. Questa azione di estremizzazione è data dai numerosi episodi di morte per avvelenamento [Video]. I cittadini sono stanchi di queste immoralita' ...