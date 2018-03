“Il cancro…” | Nadia Toffa ancora choc La Iena | che da mesi combatte contro la

caffeinamagazine

(Di venerdì 23 marzo 2018) Il malore, i fan con il fiato sospeso, poi l’attesa, il recupero e il ritorno in tv. Da tutto a niente, poi da niente piano piano a tutto. Con l’aiuto delle terapiasta lentamente cercando di tornare alla vita di tutti i giorni. Lo fa tra alti e bassi. Tra giorni in cui il dolore si fa sentire e altri in cui il sole sembra più bello e caldo del solito. Un cammino che però è tutt’altro che in discesa, anzi. Ieri sera al Maurizio Costanzo Show la Ienda ha zittito tutti quelli che l’hanno accusata di aver rivelato del cancro solo una volta guarita.infatti ha confessato di non essere guarita definitivamente, ma ha aggiunto di non aver sospeso la vita a causa della sua malattia.“Tutto superato? Questo non è detto. La vita è strana, quindi non si può certo parlare di guarigione, ma io sorrido sempre alla vita. Non ho sospeso la vita per la malattia. Combatto la ...