Il bilancio della sicurezza Android del 2017 porta buone notizie per le aziende

Torino - ok dei revisori contabili al bilancio 2018-2020. Ma restano le prescrizioni della Corte dei Conti : Dopo tanti scontri, un parere positivo. I nuovi revisori dei Conti del Comune di Torino hanno dato il loro ok al bilancio di previsione 2018-2020 e al Documento unico di programmazione 2018-2021. Per l’amministrazione di Chiara Appendino, che da quando si è insediata ha spesso ricevuto critiche dall’organismo di controllo delle finanze cittadine, sembra quasi una prima volta dopo i tanti disaccordi avuti con i precedenti revisori, ...

Conti pubblici - vicepresidente Ue : “Le proposte della Lega? L’Italia mantenga politiche di bilancio responsabili” : E’ “importante” che L’Italia mantenga la “rotta”, con politiche di bilancio “responsabili“, dato che ha il secondo debito/pil di tutta l’Ue “dopo la Grecia”. E la “disciplina” dettata dai mercati finanziari “può avere un ruolo” nell’influenzare la direzione della politica economica del governo che verrà. Quindi, è importante “non creare aspettative negative”, ...

Festa della donna : il triste bilancio sui femminicidi in Italia : In occasione della Festa della donna è doveroso fare il punto della situazione tragica riguardante i femminicidi nel nostro Paese. femminicidio è un termine tristemente e prepotentemente entrato nella nostra quotidianità, con cui si indica “qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l’identità ...

VeniceMarathon charity program : presentato al Municipio di Mestre il bilancio della maratona solidale 2017 : "VeniceMarathon charity program incarna perfettamente i valori che lo sport trasmette " ha sottolineato la presidente Damiano: rispetto, condivisione, passione, solidarietà, la sfida a raggiungere ...

Approvato Il bilancio di previsione 2018-2020 della Provincia di Parma : Il 21 marzo sarà quindi una giornata di resistenza civile contro la mafia, con testimonianze, dibattiti e spettacoli, e un corteo che toccherà alcuni luoghi simbolici della città: Piazza Carlo ...

PyeongChang 2018 : Il bilancio olimpico del presidente della Fisi Flavio Roda : ... carta stampata e televisioni, nel dare visibilità in questa Olimpiade al mondo degli sport invernali e quindi alla montagna'.

Napoli - i numeri del bilancio : tutti i ricavi e i costi della stagione 2016/17 : Napoli bilancio 2017 – Il Napoli ha chiuso l’esercizio 2016-2017 con un risultato netto positivo per 66 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto al rosso di 3,2 milioni dell’esercizio 2015-2016. Complessivamente, il valore della produzione per la società partenopea nell’esercizio dall’1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 è stato pari a 308,0 milioni di euro, […] L'articolo Napoli, i numeri del bilancio: tutti i ricavi e i costi ...

Banche e finanza - bilancio della legislatura : Paradossalmente, proprio l'essere più legate all'economia reale ha però costituito di recente un elemento di debolezza. Molte Banche estere, inondate di liquidità prima con i piani di salvataggio e ...

Siria - il bilancio della Marina militare russa contro Daesh - : E' quanto hanno rivelato i nuovi dati pubblicati dal quotidiano legato al ministero della Difesa, Krasnaya Zvezda , Stella Rossa, . "La nostra flotta - ha detto il comandante della Marina Vladimir ...

Laura Pausini super ospite a Sanremo 2018/ La cantante fa un bilancio della sua carriera prima del Festival : Laura Pausini sarà super ospite a Sanremo 2018: la cantante salirà sul palco del Teatro Ariston per duettare con Claudio Baglioni e presentare il singolo Non è detto, la prima sera.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 19:33:00 GMT)

Pensione - in arrivo i decreti attuativi della Legge di bilancio 2018 : In arrivo i decreti attuativi sul pacchetto Pensione contenuto all’interno della Legge di Bilancio 2018. I provvedimenti riguardano le ulteriori 4 categorie di lavori gravosi, da aggiungere alle altre 11, per l’accesso alla Pensione Anticipata (Ape social e Lavoratori Precoci) e per l’esenzione dall’innalzamento dell’età pensionabile. La data di adozione prevista per questi decreti attuativi era oggi, ovvero entro ...

Caccia - WWF : ennesimo bilancio negativo per la chiusura della stagione : Il bilancio della stagione venatoria che si chiude oggi “è segnato da molti fatti negativi e rarissimi segnali positivi per la tutela della fauna selvatica e il rispetto della legalità. La situazione climatica, i drammatici incendi della scorsa estate, l’aumento dei morti per Caccia, l’incremento del bracconaggio anche su specie protette, i provvedimenti delle Regioni sempre a vantaggio dei Cacciatori e contro la tutela di animali, natura ...

Tutti i 'segreti' della legge di bilancio 2018 domani con l'Anci : ... lunedì 22 gennaio, nella sala consiliare del Comune di Catanzaro (ore 11), si terrà il seminario promosso da Anci Calabria, in collaborazione con Ifel, la fondazione per la finanza e l'economia ...

DONATELLA VERSACE/ Star al concerto di Lady Gaga : il bilancio della stilista dalla morte del fratello Gianni : dalla crisi per la morte del fratello Gianni VERSACE alla ritrovata forza per mandare avanti un impero senza eguali, DONATELLA VERSACE è la regina della moda. (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 18:52:00 GMT)