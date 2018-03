Igor non parla

«Cinico e sprezzante» Igor - il killer di Budrio - non risponde ai pm di Saragozza La rapina : Nel carcere di massima sicurezza di Saragozza per il primo faccia a faccia con lo spietato criminale serbo: freddo e impassibile, si è avvalso della facoltà di non rispondere

La Bundesliga non cambia idea : resta in vIgore la regola del 50+1 : resta l'azionariato popolare in Germania: i club hanno votato contro la modifica della regola del 50+1 L'articolo La Bundesliga non cambia idea: resta in vigore la regola del 50+1 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lo scherzo a Totti - il 'regalo' di CR7 e altre curiosità : Di Biagio non è solo - quel - rIgore : CR28 va al doppio della velocità e si beve il 14 , rivelandosi al mondo. "Durante il riscaldamento - ha raccontato Di Biagio - ci chiedevamo tutti chi fosse quel ragazzino con la scrittai Ronaldo ...

DIRETTA / Triestina Pordenone (risultato live 1-1) streaming video e tv : La pareggia Arma su rIgore al 95' : DIRETTA Triestina-Pordenone: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma mercoledì 21 marzo 2018.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:25:00 GMT)

Canone Rai - UNC : in vIgore decreto su esenzione ma esclusi 2016 e 2017 : E' entrato in vigore il decreto 16 febbraio 2018 del ministero dell'Economia e delle finanze che ha innalzato la fascia di reddito di esenzione del Canone Rai per gli over 75 da 6.713,98 euro a 8000 ...

Caccia a Igor - lo Stato non ha pagato il conto degli hotel che hanno ospitato i corpi speciali : Durante la lunga (e infruttuosa) Caccia a Igor in Emilia Romagna i corpi speciali dello Stato alloggiavano in vari hotel e b&b della zona in cui si pensava si nascondesse il criminale. Il conto in alcuni...

Var - moviola Serie A/ La tecnologia stavolta non sbaglia : salvata la Fiorentina - rIgore al Milan : Var, moviola Serie A: la tecnologia stavolta non sbaglia. La Fiorentina viene salvata negli ultimi minuti, rigore assegnato nel recupero anche al Milan ma Kessié se lo divora.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:33:00 GMT)

Lazio-Bologna - Inzaghi : "Mi hanno detto di un rIgore non dato…" : Il tecnico biancoceleste attacca ancora il Var. Per il Bologna Gotti ha sostituito Donadoni: "Da qui alla fine togliamoci le paure di dosso"

Banti non concede rIgore in Lazio-Juventus : l'ironia sul web dei tifosi biancocelesti : ... @footuballon, 3 marzo 2018 rigore incredibile non dato alla Lazio pazzesco #LazioJuventus - Rosario Arena , @ArenaRosario, 3 marzo 2018 Ecco cosa succede quando non dai un rigore, a detta del mondo, ...

Benevento Verona rinviata/ La morte di Astori ferma la Serie A : al VIgorito non si gioca : Diretta Benevento Verona rinviata: la partita del Vigorito non si giocherà, come tutte le altre in programma nella domenica di Serie A, a causa della tragica morte di Davide Astori(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Lazio-Juventus - la moviola : Benatia-Lucas Leiva - non ci sono dubbi - è rIgore : moviola Lazio-Juventus – Nella giornata di ieri è andato in scena il big match della 27^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Juventus che hanno dato vita ad una brutta partita, risultato più giusto lo 0-0 ma la prodezza di Dybala nel finale ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di conquistare tre punti pesantissimi per la corsa scudetto. Ma è stata una partita condizionato da un errore ...

Lazio - la Nord vicina alla squadra : 'Non sarà un calcio di rIgore a sovvertire il nostro destino' : Niente drammi e testa ai prossimi obiettivi. I tifosi della Lazio non si disperano per l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia di mercoledì scorso contro il Milan. Dopo lo 0-0 nei tempi ...

Lazio-Juventus - Inzaghi furioso per un mancato rIgore : “perchè non è stato consultato il Var?” : Lazio-Juventus – Si sta giocando la gara valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Juventus per una partita fondamentale per scudetto e Champions League. Partita bloccata, la posta in palio è altissima, soprattutto per la squadra di Massimiliano Allegri che deve conquistare i tre punti. Nel primo tempo proteste dei bianconeri ma l’arbitro fa bene a lasciare correre, Dybala si è infatti tuffato. Discorso ...

DIRETTA / Frosinone Novara (risultato live 1-0) info streaming video e tv : Montipò para un rIgore a Ciofani! : DIRETTA Frosinone Novara, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo Stirpe i ciociari tentano di ripartire dopo due partite sottotono in Serie B(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:22:00 GMT)