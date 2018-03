IGOR IL RUSSO INTERROGATO DAI PM ITALIANI Ultime notizie | procuratore Amato

IGOR il russo non risponde ai magistrati. “Comportamento cinico e sprezzante”. Il procuratore : “Presto il rinvio a giudizio” : Norbert Feher ha deciso di non rispondere ai magistrati italiani e ha avuto un comportamento “cinico e sprezzante” durante l’interrogatorio in carcere a Saragozza con gli inquirenti. Per il killer serbo, conosciuto come Igor il russo, ha annunciato il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, verrà “probabilmente” chiesto il processo immediato. In ogni caso, ha detto il capo della procura emiliana, “lo manderemo ...

IGOR il Russo interrogato dai pm italiani/ Ultime notizie : Norbert Feher resta muto e deride i magistrati : Igor il Russo interrogato dai pm italiani: Norbert Feher cinico e sprezzante verso i magistrati italiani nel primo interrogatorio nel carcere di Saragozza.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:52:00 GMT)

'IGOR il russo' sarebbe arrivato in Spagna in bicicletta : Norbert Feher sta raccontando ai magistrati spagnoli i dettagli della sua latitanza prima di essere arrestato dalla polizia. Avrebbe utilizzato 23 identità diverse. Il serbo è accusato di 3 omicidi in ...

IGOR il russo ai giudici : 'Sono fuggito dall'Italia in bici' - : Norbert Feher, catturato nel dicembre scorso , durante l'interrogatorio con i magistrati spagnoli avrebbe detto di aver lavorato per un periodo nella raccolta della frutta a Lerida

IGOR il russo ai giudici : "Sono fuggito dall'Italia in bici" : Igor il russo ai giudici: "Sono fuggito dall'Italia in bici" Norbert Feher, catturato nel dicembre scorso , durante l'interrogatorio con i magistrati spagnoli avrebbe detto di aver lavorato per un periodo nella raccolta della frutta a Lerida Parole chiave: ...

La fuga di IGOR il Russo : «Sono arrivato in Spagna il 21 settembre - in bicicletta» : «Sono arrivato in Spagna il 21 settembre, in bicicletta». Parola di 'Igor', il serbo accusato di tre omicidi nel Paese iberico e di almeno altri due in Italia, commessi ad aprile 2017 tra le province ...

La beffa di IGOR il russo : dall'Italia alla Spagna in bicicletta : Mentre gli inquirenti italiani battevano palmo a palmo boschi, paludi e acquitrini tra Bologna, Ravenna e Ferrara, il killer di Budrio pedalava alla volta della penisola iberica. Usando 23 identità diverse

IGOR il russo - la sua rivelazione agli inquirenti : “Sono fuggito dall’Italia in bicicletta” : Igor il russo, il cui vero nome è Norbert Feher, nell’aprile del 2017 uccise un barista a Budrio, poi un agente di polizia in provincia di Ferrara e infine sparì nel nulla: nonostante una caccia all’uomo in cui furono impiegati centinaia di uomoini delle forze dell’ordine. Il 15 dicembre è stato arrestato in Spagna per un triplice omicidio. Come riporta La Repubblica, Igor è scappato dall’Italia in bicicletta, riuscendo ...

IGOR IL RUSSO/ “La fuga in Spagna con la mia bicicletta” : apparteneva ad una banda criminale? : IGOR il RUSSO, la fuga in Spagna con la bicicletta: le parole di Norbert Feher ai magistrati di Alcaniz dopo l'arresto. apparteneva ad una banda criminale internazionale?(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 10:27:00 GMT)

Nuove rivelazioni di IGOR il Russo : "Sono scappato in Spagna in bici" : "Sono arrivato in Spagna il 21 settembre, in bicicletta". Parola di 'Igor', il serbo accusato di tre omicidi nel Paese iberico e di almeno altri due in Italia, commessi ad aprile 2017 tra le province di Bologna e Ferrara. Lo avrebbe detto lo stesso Norbert Feher nell'interrogatorio davanti ai magistrati di Alcaniz, quando fu interrogato dopo il suo arresto, a metà dicembre.Secondo quanto riportano i media spagnoli, il killer ha detto ...

La fuga in Spagna di IGOR il russo : "Sono arrivato qui in bicicletta" : "Sono arrivato in Spagna il 21 settembre, in bicicletta". Lo ha detto Norbert 'Igor' Feher spiega ai magistrati che lo ascoltano ad Alcaniz, durante un interrogatorio a metà dicembre...

IGOR il russo : 'In bicicletta la fuga dall'Italia alla Spagna' : Sono arrivato in Spagna il 21 settembre, in bicicletta'. Parola di Igor, il serbo accusato di tre omicidi nel Paese iberico e di almeno altri due in Italia, commessi ad aprile 2017 tra le province di ...

IGOR il russo è arrivato in Spagna in bicicletta : "Sono arrivato in Spagna il 21 settembre, in bicicletta, usando 23 identità diverse". Così Norbert 'Igor' Feher spiega come abbia raggiunto il Paese dall'Italia ai magistrati che lo ascoltano ad Alcaniz, durante un interrogatorio a metà dicembre, che arriva dopo la sua cattura a Teruel.Sono i media spagnoli a darne ora conto, dicendo che l'uomo responsabile di almeno due omicidi in Italia avrebbe lavorato ...

IGOR il russo al giudice : “Sono arrivato in Spagna in bicicletta - raccoglievo frutta” : Igor il russo al giudice: “Sono arrivato in Spagna in bicicletta, raccoglievo frutta” “Sono arrivato in Spagna il 21 settembre, in bicicletta”: è quanto Norbert Feher avrebbe detto davanti ai magistrati di Alcaniz dopo il suo arresto. Sempre secondo il suo racconto, dopo i delitti compiuti in Spagna voleva tornare nella zona di Valencia, dove […] L'articolo Igor il russo al giudice: “Sono arrivato in Spagna in bicicletta, raccoglievo ...