I veri piani di John Bolton | ambasciatore con l' elmetto che vuole ridisegnare

huffingtonpost

: voi m5 siete responsabili dei disastri degli ultimi anni poiche avete contributo in modo determnante alla decadenza… - umberto_ga : voi m5 siete responsabili dei disastri degli ultimi anni poiche avete contributo in modo determnante alla decadenza… - piani_a : RT @ApriGli_Occhi: #M5SALGOVERNO #DiBattista Grazie infinite... orgoglio degli italiani, quelli veri. - Roberto36375004 : @Deputatipd @AlessiaMorani @luigidimaio A OMNIBUS lupi ha appena ammesso che stanno facendo un accordo PD È BERLUSC… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Pensa al futuro con le convinzioni del passato. E con una ferrea coerenza che ha resistito alle dure lezioni della Storia. Il cacciatore di (false) pistole fumanti rientra in pista. E alla grande: consigliere alla Sicurezza nazionale degli Stati Uniti d'America.è tornato. E il Medio Oriente fibrilla. Perché l'uomo che progettò l'invasione dell'Iraq, quando eraUsa all'Onu sotto la presidenza di George W.Bush, ha oggi messo nel mirino un altro regime da abbattere: quello teocratico-militare dell'Iran. Roba che fa apparire il neosegretario di Stato, ex capo della Cia, il conservatore Mike Pompeo se non una colomba, una mammoletta, e il segretario alla Difesa, il generale dei Marines James Mattis, un pacifista. Perchéquello che pensa, dice. E quello che dice, fa. E quando afferma che "l'obiettivo degli Stati Uniti dovrebbe ...