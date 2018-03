«I Segreti di Wind River» | l’ultimo film di Harvey Weinstein

vanityfair

(Di venerdì 23 marzo 2018) Quando andrete a vedere Idi(e vi consiglio di farlo, è un thriller insolito e ben fatto), sappiate che avrebbe potuto essere tra i candidati all’Oscar. La storia di come non ci sia arrivato meriterebbe una parte. Al festival di Cannes 2016 il, opera prima di Taylor Sheridan, viene acquistato per la distribuzione dallaCompany, solo in base alla sceneggiatura. Un anno dopo, ilè pronto, va a Cannes nella sezione Un certain regard e la vince. LEGGI ANCHECannes 2017: Kruger e Phoenix vincitori Fin dall’uscita della prima proiezione sulla Croisette, circola la voce: Jeremy Renner, 47 anni, o Elizabeth Olsen, o magari entrambi (nella foto), avranno una nomination all’Oscar. Poi, a ottobre, il favoloso mondo di, king maker della stagione dei premi, è crollato come sappiamo. A rendere il tutto ancora più folle, c’è il fatto che il...