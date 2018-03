I russi hanno scelto i nomi per tre nuove armi

I diplomatici russi hanno lasciato l'ambasciata a Londra : hanno lasciato la Gran Bretagna i diplomatici russi espulsi da Londra dopo il caso scoppiato per l'avvelenamento di Serghei Skripal, ex spia del Kgb e della figlia Yulia. I fatti avvenuti lo scorso 4 ...

Perché i russi hanno dato a Putin il più forte mandato di sempre : ... Aleksei Navalny - escluso dalla corsa presidenziale per problemi con la giustizia, a suo dire creati appositamente per tenerlo lontano dalla politica - aveva sfidato Putin. Navalny aveva chiesto ai ...

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Hannover - 27^ Giornata Bundesliga 18-3-18 : Al Signula Iduna Park, il Borussia Dortmund tenta il riscatto dopo l’eliminazione in Europa League ospitando l’Hannover. I gialloneri sono usciti malamente dalla competizione europea, perdendo il confronto con il non irresistibile Salisburgo; lo 0-0 di giovedì sera non è bastato per passare il turno a causa della vittoria esterna degli austriaci per 2-1 nel match di andata. Gli uomini di Stoger hanno solo il campionato da ...

La russia oscura Ciacci a Ballando : "Hanno mandato la pubblicità durante l'esibizione" : Tra le novità di questa edizione di "Ballando con le stelle", partita sabato scorso, la Same Sex Dance, disciplina che consiste nello scambiarsi la guida tra due ballerini dello stesso sesso. A sdoganarla in prima...

Ballando con le bufale - Giovanni Ciacci : «In russia mi hanno censurato». Ma la Rai non ne sa nulla : Giovanni Ciacci, Raimondo Todaro Allarme rosso. Anzi, russo. A lanciare la denuncia con una certa enfasi è stato Giovanni Ciacci. “In Russia durante la diretta della mia esibizione hanno mandato la pubblicità” ha affermato il concorrente di Ballando con le Stelle, dando così adito alla tesi di una censura di stampo omofobico perpetrata sulle frequenze del servizio pubblico. Un’accusa pesante, che tuttavia fatica a trovare ...

Le aziende tedesche hanno aumentato le esportazioni in russia nonostante le sanzioni - : Ciò è dovuto al fatto che nel 2017 l'economia russa è cresciuta nuovamente dell'1,5%. Quest'anno è possibile arrivare fino al 2%, ha aggiunto Buechel. Allo stesso tempo, i rappresentanti delle ...

russia e Cina hanno firmato accordo su esplorazione spaziale - : Le parti hanno firmato l'accordo corrispondente al forum internazionale sull'esplorazione dello spazio, che si tiene a Tokyo. Il documento presuppone l'interazione nel progetto russo per il lancio ...

Gli scienziati russi hanno creato confezioni in pellicola ecologicamente sicure - : Lo scopo è stato la creazione di involucri in pellicola di confezioni per prodotti alimentari ecologicamente sicure e con permeabilità selettiva ai gas. I risultati dello studio sono stati pubblicati ...

russiagate - incriminati 13 russi : "Hanno interferito con le elezioni" : 'Hanno coscientemente e intenzionalmente cospirato per truffare gli Stati Uniti con il proposito di interferire con i processi politici ed elettorali americani'. È questa la ragione, esposta in 37 ...

USA - incriminati 13 cittadini russi : “Hanno cospirato contro gli Stati Uniti” : USA, incriminati 13 cittadini russi: “Hanno cospirato contro gli Stati Uniti” Secondo l’accusa i tredici avrebbero interferito con le elezioni politiche americane penalizzando la Clinton e favorendo Trump.Continua a leggere Secondo l’accusa i tredici avrebbero interferito con le elezioni politiche americane penalizzando la Clinton e favorendo Trump.Continua a leggere L'articolo USA, incriminati 13 cittadini russi: “Hanno cospirato ...