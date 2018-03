I premi fotografici? Una noia mortale

huffingtonpost

(Di venerdì 23 marzo 2018) Questa ennesima riflessione suiinternazionali scaturisce dalla visione delle immagini che si sono aggiudicate i riconoscimenti legati al Sony World Photography Awards 2018.Ne descrivo alcune a caso. Un ambiente boschivo di rara bellezza con tanto di luce solare che penetra dall'alto (Early Autumn di Veselin Atanasov, vincitore categoria Open Landscape & Nature), una signora molto anziana, e dal corpo curvo, anticipata dal suo cagnolino tenuto al guinzaglio (Old Friends di Manuel Armenis, vincitore categoria Open Street Photography), le fauci ributtanti di un coccodrillo (American Crocodile di Lynn Wu, vincitore National Award Taiwan), due giovani seduti in un museo che guardano fuori da una finestra con accanto un enorme dipinto (Fusion of beauty di Katy Gomez Catalina, vincitore National Award Spagna), un pastore con le sue pecore (A Taste of Everything di Nuket ...