I mercati mostrano a Trump cosa pensano della sua politica

trend-online

: RT @facciafacciala7: In Europa le cose non stanno ferme e anche se i mercati, per ora mostrano pazienza e tranquillità rispetto all’Italia,… - fabrizioberruti : RT @facciafacciala7: In Europa le cose non stanno ferme e anche se i mercati, per ora mostrano pazienza e tranquillità rispetto all’Italia,… - cinziasams : RT @facciafacciala7: In Europa le cose non stanno ferme e anche se i mercati, per ora mostrano pazienza e tranquillità rispetto all’Italia,… - facciafacciala7 : In Europa le cose non stanno ferme e anche se i mercati, per ora mostrano pazienza e tranquillità rispetto all’Ital… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Alla fine, la Fed di Powell si è astenuta dal segnalare 4 rialzi dei tassi nel 2018, anche se sarebbe bastato solo un altro membro FED in più ad elevare la propria previsione per far scattare la ...