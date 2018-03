I gioielli sono gourmand

Spogliano i cadaveri e rubano gioielli e denti d'oro : chi sono gli sciacalli del cimitero : Spogliavano i cadaveri di tutto quello che c'era all'interno del feretro. Quando erano di fretta si portavano via direttamente il cranio. A volte organizzano grigliate al cimitero. 15 persone ai domiciliari nel Torinese. Negli spogliatoi del personale all’interno del camposanto Parco c’era il punto di raccolta degli oggetti preziosi rubati nelle tombe e poi rivenduti solitamente ai Compro Oro.Continua a leggere

Asus Zenfone 5 e Zenfone 5Z sono due gioiellini - eccoli nella nostra video anteprima : Abbiamo provato Zenfone 5 e Zenfone 5Z al MWC 2018 di Barcellona, due telefoni il cui aspetto è evidentemente ispirato ma che catturano fin dal primo sguardo e potrebbero convincere molti fan di Android a cui il design di iPhone X era piaciuto. Ve li mostriamo nella nostra anteprima L'articolo Asus Zenfone 5 e Zenfone 5Z sono due gioiellini, eccoli nella nostra video anteprima è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Napoli - gioielliere uccide rapinatore/ Ultime notizie - l'indagato Luigi Corcione : "sono stato costretto" : Rapina a Frattamaggiore, Napoli: Ultime notizie, gioielliere uccide rapinatore, ora è indagato per omicidio colposo. "Sono stato costretto'.

Napoli - gioielliere uccide rapinatore/ Ultime notizie - l’indagato Luigi Corcione : “sono stato costretto” : Rapina a Frattamaggiore, Napoli: Ultime notizie, gioielliere uccide rapinatore, ora è indagato per omicidio colposo. “sono stato costretto", spiega Luigi Corcione: commercianti esasperati(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 17:32:00 GMT)

Napoli - rapinatore ucciso – Il gioielliere : “Mi sono visto puntare una pistola contro” : “Mi sono visto puntare una pistola contro. Non avevo mai sparato a nessuno”. A dirlo, in un colloquio con il Messaggero, è Luigi Corcione, il gioielliere che ha ucciso un ladro a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. L’uomo racconta che stava controllando, in casa, i monitor collegati a un sistema di videocamere della gioielleria. La commessa era impegnata con alcuni adolescenti che stavano scegliendo dei regali per San Valentino. ...

gioiellierie uccide ladro : "Mi sono visto puntare una pistola contro. Non avevo mai sparato a nessuno" : "Mi sono visto puntare una pistola contro. Non avevo mai sparato a nessuno". A dirlo, in un colloquio con il Messaggero, è Luigi Corcione, il gioielliere che ha ucciso un ladro a Frattamaggiore, in provincia di Napoli.L'uomo racconta che stava controllando, in casa, i monitor collegati a un sistema di videocamere della gioielleria. La commessa era impegnata con alcuni adolescenti che stavano scegliendo dei regali per San ...