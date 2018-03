I dazi Usa-Cina fanno paura Alert analisti | mercati a rischio

I dazi Usa affondano le Borse - Ue esentata per ora : Nikkei e piazze europee in rosso dopo il lancio delle sanzioni alla Cina. Pechino: "Non temiamo guerra commerciale" COMMENTO Un no al Dragone egemone - di C. DE CARLO Trump, dazi alla Cina per 60 ...

dazi : Boccia - bene esenzione Ue da misure Usa su acciaio e alluminio : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Si tratta senz’altro di un segnale molto positivo, che va nella direzione della distensione nei rapporti Ue – Usa che Confindustria ha sempre auspicato”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in seguito alla conferma, da parte della Casa Bianca, dell’esenzione temporanea dell’Ue dai Dazi imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e ...

I dazi Usa mandano a picco le Borse : Tokyo -4 - 5% - l'Europa apre in rosso : Vanno a rotoli le Borse asiatiche per i timori di una guerra commerciale, dopo agli annunci dell'amministrazione Trump degli enormi dazi sulle importazioni cinesi e la conseguente reazione di Pechino, ...

Borse spaventate dai dazi Usa - Tokyo giù del 4% : Borse asiatiche in calo zavorrate dai dazi di Donald Trump che hanno trascinato al ribasso anche Wall Street. Il presidente americano bastona la Cina con un pacchetto di dazi e sanzioni per 60 ...

I dazi Usa mandano a picco le Borse asiatiche. In calo anche l'Europa : MILANO - Ore 9.15. Le Borse asiatiche vanno a picco all'indomani dei dazi annunciati dal presidente Trump verso le importazioni dalla Cina per un ammontare di circa 60 miliardi di dollari. ...

Borsa Tokyo chiude a -4 - 5% su dazi Usa : La guerra sui dazi fra Stati Uniti e Cina affonda i mercati azionari mondiali. L'ondata ha prima colpito Wall Street e si è propagata in Asia. Ora si attendono avvi in calo in Europa. AFFONDA Tokyo ha ...

I dazi Usa mandano a picco le Borse asiatiche : MILANO - Le Borse asiatiche vanno a picco all'indomani dei dazi annunciati dal presidente Trump verso le importazioni dalla Cina per un ammontare di circa 60 miliardi di dollari. Pesantissime le ...

Borsa : tonfo Shanghai - -3 - 39% su dazi Usa : ANSA, - PECHINO, 23 MAR - Le Borse cinesi affondano coi dazi Usa annunciati da Donald Trump: l'indice Composite di Shanghai chiude a -3,39%, a 3.152,76 punti, mentre quello di Shenzhen perde anche di ...

Tokyo chiude in pesante calo su timori dazi USA : Teleborsa, - Giornata pesante per le borse asiatiche , che risentono delle decisioni di Trump sui dazi, annunciata ieri 22 marzo 2018, che ha trascinato al ribasso anche Wall Street. A Tokyo l'indice ...

Mercati Asiatici Scontro Usa/Cina su dazi affossa Shanghai - -4 - 1% - e Tokyo - -4 - 5% - : Il dato giustifica il proseguimento della politica monetaria espansiva da parte della Bank of Japan, recentemente ribadito dal governatore Haruhiko Kuroda. Pesanti le Borse della Cina continentale, ...

Tokyo chiude in pesante calo su timori dazi USA : Giornata pesante per le borse asiatiche , che risentono delle decisioni di Trump sui dazi , annunciata ieri 22 marzo 2018, che ha trascinato al ribasso anche Wall Street . A Tokyo l'indice Nikkei ha ...

Borsa Tokyo chiude a -4 - 5% su dazi Usa : ANSA, - Tokyo, 23 MAR - La Borsa di Tokyo ha fatto segnare la maggiore flessione giornaliera da inizio febbraio, a causa delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, e le previste ripercussioni ...

dazi Usa - la vendetta della Cina : Washington, 23 mar. (AdnKronos) – La Cina ha annunciato contromisure commerciali del valore di tre miliardi di dollari in rappresaglia ai Dazi annunciati dagli Stati Uniti. Il ministero del Commercio di Pechino ha fatto sapere che tra i provvedimenti decisi ci sono tariffe del 25% sulle importazioni di maiale e del 15% sui tubi in acciaio, frutta e vino. Ad annunciare i Dazi contro la Cina era stato ieri il presidente Donald Trump, al ...

Contromossa cinese ai dazi di Trump - pronte misure anti-Usa da 3 miliardi. Borse asiatiche a picco : La Cina risponde agli Usa mettendo nel mirino 128 prodotti americani per un totale di 3 miliardi di dollari nel caso non maturi un accordo con Washington dopo l'annuncio fatto dal presidente Donald Trump sui nuovi dazi che colpiscono l'import di beni cinesi.Il ministero del Commercio di Pechino, auspicando un passo indietro degli Usa per evitare di colpire "seriamente" i rapporti bilaterali e l'interscambio globale, ha spiegato in una nota che ...