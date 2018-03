HTC U12 Plus dovrebbe essere l’unico flagship 2018 del produttore

Nuovi render per HTC U12+ mostrano splendide colorazioni Liquid Glass : Scopriamo HTC U12+ tramite Nuovi render, basati su quello mostrato qualche giorno fa da Evan Blass, che ci mostrano come potrebbero essere le colorazioni Liquid Glass del nuovo flagship. L'articolo Nuovi render per HTC U12+ mostrano splendide colorazioni Liquid Glass proviene da TuttoAndroid.

Questo è HTC U12+ - secondo Evan Blass : tanta potenza e design rinnovato : Diamo un primo sguardo al possibile aspetto di HUT U12 Plus, il prossimo flagship del produttore taiwanese, grazie ancora una volta a @evleaks, che anticipa anche la probabile scheda tecnica. L'articolo Questo è HTC U12+, secondo Evan Blass: tanta potenza e design rinnovato proviene da TuttoAndroid.

HTC U12 : nuove anticipazioni su materiali e design : Stando alle ultime indiscrezioni, HTC U12 dovrebbe avere alcune somiglianze con HTC U11 e HTC U11 Plus ma dovrebbe anche poter contare su nuove caratteristiche L'articolo HTC U12: nuove anticipazioni su materiali e design è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

HTC U12 le principali caratteristiche e il prezzo di vendita svelati : Nuovi rumors svelano le principali caratteristiche hardware, software e il prezzo di vendita del prossimo smartphone Android top di gamma HTC U12.Già in passato vi avevamo informato che HTC stava lavorando sul suo nuovo smartphone android top di gamma, che sulla carta dovrebbe chiamarsi U12, quindi il diretto successore dell’attuale HTC U11.Oggi un informatore, che è considerato attendibile, avrebbe svelato le principali caratteristiche ...

HTC U12 si avvicina : trapelata la presunta scheda tecnica : HTC U12 dovrebbe essere il prossimo smartphone di punta del produttore taiwanese e nonostante non si conosca ancora una data di presentazione certa, ne è già trapelata una presunta scheda tecnica. HTC potrebbe avere presto pronto un nuovo smartphone top di gamma, il successore del bellissimo ed apprezzato U11. L'articolo HTC U12 si avvicina: trapelata la presunta scheda tecnica è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Per HTC U12 ci sono già le info (presunte) su scheda tecnica - prezzo e periodo di lancio : HTC U12 comincia a far parlare di sé. Nonostante finora sia emerso ben poco sul prossimo top di gamma di HTC sono emerse in queste ultime ore un bel po' di informazioni che possono costituire già una scheda tecnica sommaria. È un utente di Twitter a fornire queste informazioni a cui se ne aggiungono altre relative al presunto prezzo e alla data di lancio. L'articolo Per HTC U12 ci sono già le info (presunte) su scheda tecnica, prezzo e ...

HTC U12 potrebbe essere il primo smartphone 5G al mondo : Si, perché possiamo solo immaginare quale beneficio porterà connettersi a una rete 5G in mobilità, scaricando file come mai prima d'ora e beneficiando di streaming audiovisivi in altissima qualità. ...