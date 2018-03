HP Envy X2 con Snapdragon 835 | i primi riscontri sono sotto le attese

surface-phone

: Windows 10 S su ARM: il primo PC di HP è più lento di un iPad Arrivano i benchmark dei primi PC con la nuova piatta… - arocco1992 : Windows 10 S su ARM: il primo PC di HP è più lento di un iPad Arrivano i benchmark dei primi PC con la nuova piatta… - HDblog : RT @HDblog: Portatili Windows 10 con CPU Qualcomm, i primi test non convincono del tutto - Asgard_Hydra : Portatili Windows 10 con CPU Qualcomm, i primi test non convincono del tutto -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Non sta facendo gridare al miracolo l’esordio sul mercato delle prime macchine con Windows 10 S su base ARM equipaggiate con processori Qualcomm835 le cui prestazioni sembrano essere abbastanzale aspettative inziali. Prendiamo il nuovo HPX2 recensito da Tom’s Guide, il primo esemplare di device del produttore americano equipaggiato con processore Qualcomm835 e connessione dati LTE integrata. Il tallone d’Achille di questa soluzione, a quanto si legge nella recensione della testata americana, sembra essere proprio il fattore prestazioni con risultati radicalmente inferiori rispetto a proposte su base Intel come Surface Pro o anche a paragone delle ultime soluzioni di Apple della famiglia iPad Pro. In pratica lo835 sembra non riesca ad essere in linea con la potenza garantita dalle piattaforme concorrenti. Anche il comparto archiviazione ...