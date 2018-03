Honor View 10 Crush Red debutta al prezzo promozionale di 449 | 90 euro

Honor View 10 e Huawei Mate 10 Pro ricevono la TWRP ufficiale e LineageOS 15.1 : Huawei Mate 10 Pro e Honor View 10 ricevono la TWRP ufficiale e un porting di LineageOS 15.1, grazie ancora una volta al supporto a Project Treble, che facilità l'adattamento delle ROM AOSP. L'articolo Honor View 10 e Huawei Mate 10 Pro ricevono la TWRP ufficiale e LineageOS 15.1 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il Face Unlock di Honor 10 View su Honor 8 Pro - Huawei Mate 9 e altri smartphone con EMUI 8.0 : Grazie ad XDA ecco un porting che porta il Face Unlock di Honor 10 View su Honor 8 Pro e Huawei Mate 9, ma potrebbe funzionare su tutti i dispositivi con a bordo EMUI 8.0.

Anche Honor View 10 riceve una ROM AOSP con Oreo grazie a Project Treble : grazie al supporto a Project Treble Anche Honor View 10 riceve una ROM AOSP basata su Android 8.0 Oreo, con un paio di piccole imperfezioni ma che per il resto offre alcuni interessanti extra.

Magisk si aggiorna e supporta Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro e Honor View 10 : Magisk, una delle applicazioni più apprezzate da chi cerca un sistema per abilitare i permessi di root, si aggiorna alla versione 15.4 con diversi aggiornamenti e ottimizzazioni. L'applicazione inoltre aggiunge il supporto a Huawei Mate 10, Mate 10 Pro e Honor View 10.

Sorgenti del kernel di Honor 9 Lite e Huawei P Smart - e primi sviluppatori che riceveranno Honor View 10 : Huawei rende finalmente disponibili i Sorgenti del kernel per Honor 9 Lite e Huawei P Smart, e Honor pubblica la lista degli sviluppatori che riceveranno un Honor View 10 con il programma Open Source Program.

Honor View 10 riceve "Party Mode" - per riprodurre musica simultaneamente su più smartphone : Honor View 10 si appresta a ricevere una nuova interessante funzione denominata "Party Mode". L'aggiornamento porterà anche novità per l'app Game Suite e miglioramenti generali. Honor View 10 rappresenta una delle proposte più interessanti sul mercato dei top di gamma sotto i 500 euro.

Manuale Honor View 10 Guida uso italiano Pdf : Scaricare Manuale italiano Pdf Honor View 10la Guida, istruzioni, trucchi e configurazioni per impostare smartphone Android

Recensione Honor View 10 : OnePlus 5T TREMA! : Ecco la nostra Recensione e prova completa di Honor View 10. Honor View 10 uno dei migliori smartphone in commercio sotto ai 500 euro Abbiamo provato il nuovo smartphone Honor View 10: ecco la nostra Recensione completa Finalmente siamo pronti per proporvi la Recensione di Honor View 10, uno degli smartphone più interessanti disponibili sul mercato, proposto ad un […]

Honor View 10 guadagna Face Unlock - Smart Rotate ed Intelligent Screen On (video) : Gli acquirenti della prima ora di Honor View 10 possono gioire. È in arrivo un aggiornamento software che porta in dote tre succose novità

OnePlus 5T vs Honor View 10 : qual è lo smartphone da acquistare a 499 euro? : OnePlus 5T o Honor View 10? Ecco il confronto tra i due top di gamma più convenienti attualmente sul mercato degli smartphone Android

Recensione Honor View 10 (V10) : a 499 euro convince… con un po' di rimpianti : Ecco la Recensione di Honor View 10 (V10), il nuovo top di gamma dell'azienda cinese che continua a sfornare dispositivi dall'ottimo rapporto qualità prezzo.

Honor View 10 hard reset cancellare telefono : Honor 10 View come fare hard reset del telefono e cancellare i file dello smartphone Formattare il telefono Honor 10 View guida e istruzioni dettagliate.

Più spazio al modding su Honor View 10 grazie all'Open Source Program : Honor vuole accrescere l'interesse degli sviluppatori per il suo nuovo Honor View 10: in arrivo l'Open Source Program (bootloader, root, API, etc. etc.).

Arriva anche in Italia l'intelligenza artificiale di Honor View 10 - da oggi nei migliori negozi : Da oggi è disponibile anche in Italia Honor View 10, il nuovo smartphone con intelligenza artificiale del produttore cinese.