Hollywood | celebrities e marijuana fai da te Se non hai il tuo weed boy non conti nulla

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 marzo 2018) Los Angeles confidential. A queste latitudini “accerchiato” da(tanto al chilo) e infuso di american dream (tanto nessuno ci crede più) se non hai il tuo weed boy non sei nessuno. Ti dispensa consigli sulla qualità da comprare a secondo del mood e qui la selezione è più vasta di quella di una carta di vini. Come un angelo custode il weed boy (nessuno lo chiama più pusher) fornisce, 24 ore su 24, pronto soccorso all’anima in pena. Perché grazie a un’applicazione che si chiama weedmap da scaricare sugli smartphone sai dove trovarla giorno e notte. Il weed boy è il tuo spacciatore legalizzato visto che dal 1 gennaio 2018 basta avere 21 anni e lasi compra dal “droghiere” come fosse una confezione di chai tea. Prima il rifornimento per il suo potenziale terapeutico avveniva solo dietro prescrizione medica. Adesso invece i nuovi punti vendita sono ricreazionali ...