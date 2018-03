Hai una cosa del genere sulla mano? Attento Può sembrare una banalità e invece è il

Corna gate all’Isola - Monica Setta fa i nomi di Capriotti e Perez poi ritratta. Karina : «Hai fatto una figura di mer*a» : Domenica Live, Cecilia Capriotti, Craig Warwick, Monica Setta La tresca honduregna scatena il pandemonio a Domenica Live. Nel programma condotto da Barbara D’Urso si è parlato del gossip secondo cui all’Isola dei Famosi 2018 due concorrenti sposati avrebbero amoreggiato in gran segreto. Di chi si tratta? Ad accendere le polveri su Canale5 è stata la giornalista Monica Setta, la quale ha riferito di aver appreso da Craig Warwick che i ...

“Una botta e via? No ma…”. Hai capito Laura Pausini : la star - al settimo cielo per l’uscita del suo nuovo album - si lascia andare a una confessione privatissima. Fan a bocca aperta : Se voleva essere fedele allo spirito del suo nuovo album, intitolato Fatti Sentire, Laura Pausini ha trovato decisamente la maniera migliore. La cantante, per l’occasione, ha infatti riservato addirittura un aereo Alitalia per l’incontro con la stampa, un’organizzazione degna di una star a tutto tondo. Un evento che in realtà ha avuto i suoi contrattempi, come raccontato da Davide Desario sulle pagine de Il Messaggero, ...

“Stefano - Hai sentito?”. Toffanin e De Martino - imbarazzo totale in studio. Dopo l’intervista a Emma Marrone - la conduttrice se ne esce con una frase ‘scabrosa’ : pubblico in delirio : Pronta a farsi amare, attenta a volersi più bene e dedita alla carriera. Emma Marrone emerge dall’intervista di Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo in onda sabato 10 marzo alle 16,10 su Canale 5. La cantante salentina ha raccontato il percorso interiore fatto in due anni di assenza dalle scene musicali. “Ho imparato a volermi più bene, ad accettarmi di più”. Tornata da poco con un album (“Essere ...

Omicidio Alessandro Neri - la madre su Facebook si rivolge al killer : “Tu Hai una mamma?” : “Ale ti hanno ucciso, Ale con un colpo di pistola... A chi lo ha premuto il grilletto domando: hai una mamma?”, scrive su Facebook la mamma di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore ucciso a colpi di arma da fuoco a Pescara. Il corpo del ragazzo è stato trovato nel pomeriggio di giovedì.Continua a leggere

“Addio - ci Hai fatto divertire per anni”. Lutto nel mondo della tv. Se n’è andato per un arresto cardiaco. È stato il fondatore (e ideatore) di tanti format amatissimi. Una presenza che mancherà a molti : Ha fatto divertire migliaia di persone con la sua musica e il suo immancabile intrattenimento. È Lutto nel mondo delle tv locali per la morte del papà di Musicallegria. Alberto Morelli, volto storico di Telestudio e Telestense e ideatore del seguitissimo programma di intrattenimento dedicato agli spettacoli, è deceduto martedì nella sua abitazione a Rovigo all’età di 73 anni per un arresto cardiaco. Morelli, nella sua carriera di ...

“Hai capito Suor Cristina!?”. Indimenticabile - eccola oggi con una bomba. La sua voce aveva incantato tutti e la sua grinta aveva conquistato il pubblico. Ma adesso arriva la notizia della ‘rivoluzione’ : Con la sua voce ha incantato i telespettatori italiani. Ricorderete quando Suor Cristina si è presentata a The voice of Italy stravincendo sugli altri concorrenti. Da quel momento la sua vita è completamente cambiata anche se il grande successo sperato non è mai veramente arrivato, nonostante il tanto chiacchierare che si fece attorno a questa ragazza che oltre alla Fede aveva la passione del canto. Da qualche tempo ha iniziato a girare ...

“Hai lasciato le pa**e a casa!”. C’è posta per Te - anche Maria contro Giorgio. Una frase dell’uomo fa scoppiare il putiferio in studio - e in rete è una sfilza infinita di insulti. Stavolta pure la De Filippi costretta a intervenire : E alla fine anche Maria ha perso le staffe. La signora di canale 5, sempre pacata e tranquilla non è riuscita a tacere davanti alla storia di Carmen e Giorgio, andata in onda durante l’ultima puntata di C’è posta per te che ha visto, tra l’altro, la partecipazione speciale di Luca Argentero e Emma Marrone. Carmen e Giorgio, rispettivamente figlia e padre che non si vedono e non si sentono da quasi dieci anni. I due si sono allontanati a ...

Cibo sicuro e tracciabile : una blockcHain sostituirà le etichette : Le aziende dell'industria alimentare stanno sviluppando tecnologie a base di blockchain per raccogliere informazioni sul Cibo e garantire la qualità

