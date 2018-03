Gue Pequeno aggiunge una nuova data al gentleman tour 2018

Gué Pequeno aggiunge una nuova data al Gentleman Tour 2018 : opo il successo della prima parte del Gentleman Tour, quasi interamente soldout, Gue Pequeno ripartirà ora con una serie di date estive. Alle già annunciate – Arenile di Napoli il 23 giugno e il 29 giugno al Gru Village di Grugliasco (TO) – si aggiunge ora sabato 2 giugno all’ Ippodromo San Paolo di Montegiorgio (FM) all’interno del Rap-Pubblic Day. Punto di riferimento assoluto del rap italiano, primo artista made in Italy ad aver ...

Marracash e Guè Pequeno di nuovo insieme - sul ring : Il sodalizio artistico tra i due talenti Marracash e Guè Pequeno ha sicuramente segnato in maniera indelebile il panorama dell'hip hop italiano negli ultimi anni. L'album 'Santeria' – pubblicato nel giugno del 2016 e realizzato a quattro mani dai due rapper milanesi – ha ottenuto un eccellente riscontro, sia da parte del pubblico che della critica, al punto che che tutt'ora, a distanza di quasi due anni dalla pubblicazione del progetto, i brani ...

Carabinieri al concerto di Gué Pequeno - paura tra gli spettatori (video) : Si è conclusa con una nottata in caserma, una denuncia ed una probabilissima richiesta di risarcimento economico in arrivo, la 'ragazzata' di un gruppetto di giovani presenti ad uno degli ultimi live di Guè Pequeno, per la precisione quello di sabato scorso al Vox di Nonantola, in provincia di Modena. Poteva andare molto peggio I ragazzi – come purtroppo sempre più spesso accade durante gli eventi legati al mondo del rap italiano – hanno ...

Gué Pequeno ha annunciato un concerto al Mediolanum Forum di Milano : Dopo il triplo successo al Fabrique di Milano, per Gué Pequeno è giunto il momento di sbarcare nella location indoor più ambita in Italia: il Mediolanum Forum di Milano. [arc id=”654bf71a-9426-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] Il rapper debutterà nel prestigioso palazzetto milanese sabato 19 marzo 2019, con un concerto evento che celebrerà il meglio della sua carriera. I biglietti per lo show saranno disponibili dalle ore 11 di mercoledì 7 ...

Un concerto di Gue Pequeno al Forum di Assago nel 2019 : prezzi e biglietti in prevendita su Ticketone - dopo i sold out del Gentleman Tour : Annunciato il concerto evento di Gue Pequeno al Forum di Assago nel 2019: il rapper milanese si esibirà nel palazzetto dello sport il prossimo anno! dopo lo straordinario successo di Gentleman e del Tour nei club italiani, arrivata a sorpresa l'annuncio di una nuova data di Gue Pequeno, in programma al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Il concerto si terrà il 16 marzo 2019, in quella che al momento pare essere l'unica data per il prossimo ...

Al «Nameless» oltre ai grandi dj anche Fabri Fibra e Guè Pequeno : Dall'1 al 3 giugno 2018 torna a Barzio , Lecco, Il Nameless Music Festival, l'appuntamento musicale che, di anno in anno, ha richiamato pubblico da tutta Europa e ha ospitato dj e artisti di fama ...

Gué Pequeno : «Sono un gentleman in tuta» : Un incidente estetico tra un tunnel metropolitano e un giardino di rose. Così si definiscono i creatori del marchio Bad Deal, amato per le grafiche graffito dal mondo dell’hip hop, e non solo. In occasione della fashion week di Milano la label fondata dalla scrittrice Marina Rubini e dallo street artist Zoow24, compagni sia di lavoro che nella vita, presenta il nuovo progetto On Transit che vuole rendere l’arte più accessibile, dipingendola non ...

Le Iene - Guè Pequeno incontra l'hater che lo provoca per le tettine : Continua la battaglia de le Iene contro gli odiatori social dei vip. Protagonista di questa puntata è Guè Pequeno che grazie a Mary Sarnataro conosce uno dei suoi hater che scrive tantissimi commenti ...

Gue' PEQUENO/ Video - il rapper incontra con Mary Sarnataro uno dei suoi hater : pace sancita (Le Iene) : Guè PEQUENO a Le Iene, Video: il rapper incontra con Mary Sarnataro uno dei suoi hater, ma ha parlato anche del suo rapporto con i social network. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 00:09:00 GMT)

Guè Pequeno/ Video - il rapper incontra con Mary Sarnataro uno dei suoi hater (Le Iene) : Guè Pequeno a Le Iene, Video: il rapper incontra con Mary Sarnataro uno dei suoi hater, ma ha parlato anche del suo rapporto con i social network. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 20:10:00 GMT)

E dopoSanremo Guè Pequeno con il coraggio di ogni giorno : Missione compiuta, ora si torna a casa con il coraggio di ogni giorno. L'ultima esibizione all'Ariston con Peppe Servillo forse è stata la migliore, non c'era più ansia e la concentrazione era al ...

Guè Pequeno - Gentleman Tour 2018 : annunciate le prime date estive : Maggior numero di streaming per un artista in un giorno. Maggior numero di streaming per un album in una settimana. Guè Pequeno è, secondo la classifica Spotify Italia 2017 appena pubblicata, il 1° ...

Nuovi concerti di Gue Pequeno nel 2018 - annunciate due date estive dopo i sold out : info e biglietti in prevendita : Nuovi concerti di Gue Pequeno nel 2018. A seguito del grande successo e della grande richiesta per il tour del rapper, si aggiungono a sorpresa due nuove date per il Gentleman Tour 2018. Grande fenomeno del rap italiano, Gue Pequeno ha rilasciato da qualche mese il nuovo album Gentleman, quarto progetto discografico già certificato doppio disco di platino. I Nuovi concerti di Gue Pequeno si terranno nel corso dell'estate 2018, in ...

Gué Pequeno : a grande richiesta annunciate le prime date estive del 'Gentleman Club Tour' : ... nel 2017 recordman italiano con il maggior numero di streaming per un artista in una settimana / maggior numero di streaming per un artista in un giorno / maggior numero di streaming per un album in ...