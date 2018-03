Groupe PSA | accordo con AISIN AW per produrre cambi automatici in Europa

Groupe PSA - accordo con la Namibia per produrre Opel e Peugeot : Groupe PSA e il governo della Namibia hanno sottoscritto un accordo di investimento in vista della creazione di una joint-venture tra Groupe PSA e Namibia Development Corporation (NDC) per...

Free2Move by Groupe PSA : ad un anno dal lancio conta 600.000 utenti in tutto il mondo : A distanza di un anno dalla presentazione l'applicazione Free2Move è arrivata a contare oggi ben 600.000 utenti in tutto il mondo. In pratica, grazie all'apposita App, l'utente può individuare ...