Grave falla e Apple tra iOS 11 2 7 ed iOS 11 3 | aggiornamento d’urgenza in uscita

Grave falla in WhatsApp - gruppi minacciati : chi può aggiungere membri oltre gli amministratori : La sicurezza degli utenti per WhatsApp, applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, è fondamentale: molta ricerca viene spesa per testare il servizio in ogni suo aspetto e purtroppo, in queste ore, è stata appena messa in evidenza una Grave falla che permetterebbe a persone esterne ai gruppi di aggiungere membri, a discapito degli amministratori degli stessi. Come è possibile e chi ha raggiunto l'amara scoperta? Alcuni ricercatori ...