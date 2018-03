Grasso e Boldrini ai saluti | Cinque anni intensi

Laura Boldrini e Pietro Grasso - la lite sulle assunzioni in Parlamento : il verbale che li incastra : Non c' è stato solo lo screzio sull' apertura ai Cinque Stelle , contrarissima lei, favorevole lui, . La freddezza con cui Laura Boldrini ha aderito al partitino di Pietro Grasso , Liberi e Uguali , ...

BORSA & ELEZIONI/ I successori di Grasso e Boldrini decidono le mosse dei mercati : La BORSA italiana non ha reagito con un forte ribasso all'incertezza politica scaturita dalle urne. Gli investitori sono in attesa.

Elezioni - il nuovo Parlamento senza D'Alema (ma con Grasso - Boldrini e tutti i ministri Pd) : Chi ha vinto le Elezioni ? A due giorni dalle Elezioni del 4 marzo 2018 ancora non c'è un elenco definitivo dei nuovi eletti. Come chiarisce il Ministero degli interi il riparto dei...

In Parlamento col 'paracadute' : Boldrini - Grasso e Franceschini tra i ripescati del proporzionale : Sconfitti nell'uninominale, in Parlamento grazie al proporzionale . I ministri Maurizio Martina, Marco Minniti, Andrea Orlando e Dario Franceschini entreranno alla Camera. Ce la fa anche la presidente ...

Elezioni : debacle Liberi e uguali - bocciati Grasso - Boldrini - D’Alema e Bersani : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – debacle per i principali esponenti di Liberi e uguali nei collegi uninominali. A scrutinio ultimato o quasi, Pietro Grasso si ferma al 5,81 a Palermo, Massimo D’Alema al 3,90 nel collegio di Nardò, entrambi in corsa per il Senato. Stop alla Camera per Laura Boldrini, al 4,60 a Milano centro, e per Pier Luigi Bersani, al 4 % a Verona. L'articolo Elezioni: debacle Liberi e uguali, bocciati Grasso, Boldrini, ...