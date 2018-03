Grande Fratello Nip 2018 - dal 23 aprile su Canale 5 : chi è la conduttrice : Dopo le ultime due edizioni dedicate interamente ad un cast composto da personaggi Vip come concorrenti, ecco che sul piccolo schermo torna il 'Grande Fratello Nip'. L'ultima stagione (non Vip) del reality show, ha visto trionfare Federica Lepanto e risale a circa due edizioni fa. Dopo quest'ultima, chi sarà il nuovo volto a conquistare la prossima edizione del programma? Ma soprattutto, si conosce il nome della conduttrice? A svelare ...

Pomeriggio 5/ "Barbara D’Urso conduce il Grande Fratello" : la reazione del pubblico : Barbara D'Urso è la conduttrice della nuova edizione del Grande Fratello: l'annuncio ufficiale arriva da un comunicato Mediaset, letto dalla conduttrice nel corso di Pomeriggio 5.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 21:38:00 GMT)

Barbara d'Urso - è ufficiale : condurrà il Grande Fratello : È ufficiale. Il ritorno di Grande Fratello in versione originale sarà condotto da Barbara d'Urso . Lo conferma una nota di Mediaset. 'Il capostipite di tutti i reality, assente dagli schermi di Canale ...

Barbara D'Urso conduttrice del Grande Fratello Nip : Ora è ufficiale, dopo settimane di indiscrezioni e smentite, è arrivata la conferma dalla diretta interessata: Barbara D'Urso sarà la conduttrice della quindicesima edizione del Grande Fratello. La ...

Barbara D'Urso : 'Ho ceduto al corteggiamento - condurrò il Grande Fratello' : Barbara D'Urso ufficializza la conduzione del Grande Fratello . Alla fine di Pomeriggio 5 , racconta la sua verità: "Chi mi segue tutti i giorni sa che a dicembre l'azienda mi aveva proposto tante ...

Barbara d’Urso al Grande Fratello : “Ho ceduto alle lusinghe di Mediaset” : Grande Fratello: Barbara d’Urso confermata come conduttrice Barbara d’Urso torna a condurre il Grande Fratello. Dopo i gossip degli ultimi giorni, la presentatrice ha dato la conferma a Pomeriggio 5. Barbarella ha letto il comunicato ufficiale Mediaset e rivelato che l’azienda l’ha corteggiata per mesi pur di riaverla al timone dello storico reality show di […] L'articolo Barbara d’Urso al Grande Fratello: ...

Barbara D'Urso : "Condurrò il Grande Fratello 15" : Barbara D'Urso ha sciolto le riserve: sarà lei a condurre la quindicesima edizione del Grande Fratello Nip, in programma su Canale 5 per fine aprile. Dopo giorni di riunioni e rumors, l'ufficialità è arrivata tramite il profilo Instagram di Carmelita ("Mediaset mi corteggia da settembre: ho detto no, no no, e alla fine mi hanno convinta") e con un comunicato ufficiale di Mediaset:Obiettivo centrato: il ritorno di “Grande Fratello” in versione ...

Ufficiale - Barbara d'Urso condurrà il Grande Fratello Nip 2018/Mediaset vince facile con la signora dei record : Barbara d'Urso non rinuncia a Domenica Live e Pomeriggio 5 ma ha ceduto alle lusinghe di casa Mediaset e condurrà anche il Grande Fratello Nip dal prossimo 23 aprile.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Barbara D'Urso - arriva la conferma : 'Condurrà il Grande Fratello ma non molla Pomeriggio 5 e Domenica Live' : In apertura di puntata a Pomeriggio 5 Barbara D'Urso ha accennato alle voci sulla nuova edizione del Grande Fratello che la vorrebbero come conduttrice del reality . La conduttrice ha aperto dicendo ...

Barbara D’Urso torna a condurre il «Grande Fratello» : Gli indizi, a guardare bene, c’erano tutti. Le Instagram Stories con gli scatti di quattordici anni fa, gli abiti vintage riadattati per la diretta, il piglio entusiasta che non l’ha mai abbandonata. Ora, dopo giorni di rumors online, la conferma della diretta interessata: Barbara D’Urso condurrà la nuova edizione del Grande Fratello, in programma ad aprile su Canale 5. A darne l’annuncio è la stessa Barbara prima a ...

Barbara D'Urso : "Condurrò il Grande Fratello 15" : Barbara D'Urso ha sciolto le riserve: sarà lei a condurre la quindicesima edizione del Grande Fratello Nip, in programma su Canale 5 per fine aprile. Dopo giorni di riunioni e rumors, l'ufficialità è arrivata tramite il profilo Instagram di Carmelita ("Mediaset mi corteggia da settembre: ho detto no, no no, e alla fine mi hanno convinta") e con un comunicato ufficiale di Mediaset:Obiettivo centrato: il ritorno di “Grande Fratello” in ...

Grande Fratello 15 - la conferma ufficiale : condurrà Barbara D’Urso. Lei su Instagram : “Alla fine mi hanno convinta” : Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, ecco l’ufficialità: sarà Barbara D’Urso a condurre il Grande Fratello 15, la versione nip del reality, in onda da fine aprile su Canale 5. La conferma è prima arrivata sul profilo Instagram della conduttrice, poi a Pomeriggio 5. “Io gli indizi ve li avevo dati, ma davvero non avevate capito? Ma perché da settembre sto indossando i vecchi abiti che indossavo quindici anni fa al Grande ...

Barbara D’Urso al timone di Grande Fratello 2018 : Barbara D'Urso Ve l’abbiamo annunciato a chiare lettere alcuni giorni fa e ora è arrivata la comunicazione ufficiale da parte di Mediaset. Di seguito, potete leggere la nota stampa con cui l’azienda di Cologno ufficializza la scelta di Barbara D’Urso come conduttrice di Grande Fratello 2018. Barbara D’Urso conduce Grande Fratello 2018 Obiettivo centrato: il ritorno di Grande Fratello in versione originale sarà ...

Grande Fratello : Anna Safroncik delusa dalla scelta di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso conduttrice del Grande Fratello: la reazione di Anna Safroncik Circa una settimana fa il blog DavideMaggio.it ha rivelato che Barbara d’Urso pare sia stata convocata dai dirigenti di Mediaset per discutere del Grande Fratello. Difatti, secondo il blog televisivo, sembra che i dirigenti di Mediaset abbiano pensato di affidare proprio alla d’Urso la conduzione del padre di tutti i reality. Una indiscrezione, che ...