Gp d' Australia | nelle libere subito duello Hamilton-Verstappen Kimi 4Â° davanti a Vettel

Gp d'Australia - nelle libere subito duello Hamilton-Verstappen. Kimi 4° davanti a Vettel : Al via le prove libere del gran premio di F1 di Melbourne in Australia. Volano la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton e la Redbull di Max Verstappen. Quarto e quinto tempo per le...

Formula 1 Gp d'Australia 2018 - Hamilton il più veloce nelle libere : Il pilota della Mercedes è stato il migliore in entrambe le sessioni. Ferrari costrette a inseguire con Raikkonen che fa meglio di Vettel Gp d'Australia 2018, orari tv e dove vederlo

F1 - GP d'Australia - Hamilton subito veloce nelle prove libere : Il Mondiale di Formula 1 entra nel vivo con il primo appuntamento della stagione. A Melbourne si sono svolte le prove libere del venerdì che hanno aperto le ostilità del Gran Premio d'Australia : ...

F1 - Australia : dominio Hamilton nelle libere - 4° Raikkonen - 5° Vettel : MELBOURNE - nelle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d'Australia è dominio Mercedes. Davanti a tutti c'è il Campione del Mondo Lewis Hamilton con il suo 1'23'931, davanti alla Red Bull ...

F1 - GP d'Australia - Hamilton subito veloce nelle prove libere : Il Mondiale di Formula 1 entra nel vivo con il primo appuntamento della stagione. A Melbourne si sono svolte le prove libere del venerdì che hanno aperto le ostilità del Gran Premio d'Australia: Lewis Hamilton si conferma il più veloce in pista in entrambe le sessioni.Mercedes ancora in testa. 1:23.931 è il miglior tempo segnato da Lewis Hamilton nella seconda sessione di prove libere. Valtteri Bottas è poco più indietro, segnando 1:24.159 come ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : Hamilton davanti anche nelle FP2. Raikkonen è lì - Vettel un po' più indietro : ' Spoiler tattici' per confondere l'opinione pubblica? Lo scopriremo solo vivendo… OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d'Australia 2018 di F1: cronaca in ...

Surf - Quiksilver Pro Gold Coast 2018 : trionfa l’Australiano Julian Wilson - eliminato nelle prime fasi Leonardo Fioravanti : Prima tappa della World Surf League 2018 e grandi emozioni per gli appassionati della tavola, in cerca dell’onda giusta, nella Quiksilver Pro Gold Coast in Australia. E’ arrivato il successo nel primo appuntamento del tour mondiale per l’australiano Julian Wilson che ha avuto meglio in una finale tutta “aussie” su Adrian Buchan. Il vincitore è stato autore di una prova quasi perfetta aperta con un 9.93 e rafforzata ...

Superbike Australia - Savadori è il più veloce nelle libere : Superbike Australia, Savadori è il più veloce nelle libere Lorenzo Savadori è il pilota più veloce nel venerdì di libere in Australia, prima tappa del mondiale Superbike 2018. L’italiano dell’Aprilia ha girato in 1’30”407 in FP2, assicurandosi la migliore prestazione davanti alla Honda di Camier (+ 0”315) e all’altra RSV4 di Laverty (+ 0”339). Chiudono […] L'articolo Superbike Australia, Savadori è ...