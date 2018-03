Glyboard Corse | arriva l’hoverboard griffato Lamborghini – FOTO

ilfattoquotidiano

: Glyboard Corse, l’hyper overboard di Lamborghini - lovatosbike : Glyboard Corse, l’hyper overboard di Lamborghini - chiechiIT : Nato dalla partnership tra il marchio TwoDots e la casa automobilistica, scende in pista Glyboard Corse, il nuovo… - lifestyleblogit : Nato dalla partnership tra il marchio TwoDots e la celebre casa automobilistica, scende in pista Glyboard Corse, il… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Girano le scatole parecchio, quando il cloneprima del prodotto originale, vero? E’ successo alla: da tempo, gli instancabili copioni cinesi vendevano degli hoverboard spacciati come “Lambo”. La casa emiliana ha dovuto mettere in mezzo gli avvocati, per far sparire dalla circolazione i tarocchi. Oggi però è il gran giorno: sul mercato debutta davvero un board– nel senso che l’azienda di Sant’Agata ha concesso il proprio marchio in licenza e ritenuto coerente con la propria immagine l’estetica e la tecnica dell’attrezzo – e battezzato. A proporlo è TwoDots, marchio creato dalla X-Joy e leader in Italia nel settore dei droni per utilizzo ludico. Facciamo un passo indietro. Cosa diavolo è, esattamente, un hoverboard? Mi affido a Wikipedia, che lo descrive grosso modo così: trattasi di un ...