Glifosato | l’esposizione delle donne incinte al diserbante riduce la durata della

(Di venerdì 23 marzo 2018) Uno studio ha scoperto che oltre il 90% di un gruppo didell’Indiana (USA) aveva livelli rilevabili di, ingrediente attivo degli erbicidi. I ricercatori dell’Indiana University e dell’University of California San Francisco hanno riferito che i livelli dierano correlati con unaridottagravidanza. Shahid Parvez, principale ricercatore dello studio e professore assistente nel Dipartimento di ScienzeSalute e dell’Ambiente dell’Indiana University, ha dichiarato: “Ci sono sempre più prove del fatto che anche una leggera riduzionegravidanza può portare a conseguenze negative per il restovita”. Lo studio è il primo ad esaminarealnellenegli Stati Uniti utilizzando campioni di urine come misura diretta del. Parvez ha dichiarato che il risultato principale dello ...