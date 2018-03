Gli sposi fuggono senza pagare il pranzo nuziale | marito e moglie dall’altare al

Glifosato : l’esposizione delle donne incinte al diserbante riduce la durata della gravidanza : Uno studio ha scoperto che oltre il 90% di un gruppo di donne incinte dell’Indiana (USA) aveva livelli rilevabili di Glifosato, ingrediente attivo degli erbicidi. I ricercatori dell’Indiana University e dell’University of California San Francisco hanno riferito che i livelli di Glifosato erano correlati con una durata ridotta della gravidanza. Shahid Parvez, principale ricercatore dello studio e professore assistente nel Dipartimento di Scienze ...

Auto blu a disposizione della moGlie per viaggi e shopping : giudice nella bufera Video : E' bufera alla #Corte Costituzionale:il giudice Nicolò Zanon ha presentato le proprie dimissioni dopo aver appreso di essere indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per peculato. L'Auto blu che aveva a disposizione, secondo l'accusa rappresentata dal Pm Paolo Ielo, sarebbe stata infatti utilizzata dalla moglie con una certa continuita' e per scopi privati. Al giudice viene contestato che tra il 9 novembre 2014 il 9 marzo 2016 il mezzo ...

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2018 : Nicholas Mungai conquista la medaGlia di bronzo tra i 90 kg - quinto Antonio Esposito : In questo fine settimana il World Tour di Judo ha vissuto un nuovo atto con il Grand Slam di Ekaterinburg 2018, tappa russa del circuito mondiale, che ha luogo per il secondo anno dopo aver raccolto l’eredità dei tornei che in passato si svolsero a Mosca e Tjumen’. Clicca qui per i risultati della prima giornata 90 KG UOMINI Splendida sorpresa per i colori azzurri grazie a Nicholas Mungai, che ha conquistato la medaglia di bronzo ...

Tutta l'«High Society» dell'arte europea è invitata alla festa deGli sposi di Rembrandt : Mimmo di Marzio Nel 2019 l'Olanda e il mondo celebreranno degnamente l'Anno di Rembrandt, a tre secoli e mezzo dalla morte del grande maestro di Leida, il ritrattista che meglio di tutti seppe ...

Serie A CaGliari - Lopez sorride : Cragno a disposizione : Cagliari - Il Cagliari di Diego Lopez si è allenato ad Asseminello, in vista del match di domenica contro il Benevento. In casa dei giallorossi ci sarà Alessio Cragno che ha recuperato dal trauma alla ...

Post anti-gay del Popolo della FamiGlia su Facebook - Esposito minacciato di morte : Il partito ha chiesto sui social di boicottare Ballando con le Stelle per la scelta di far partecipare una coppia di ballerini uomini. I comprensibili commenti di protesta sono degenerati fino alle ...

“Mi dispiace - non potete divorziare”. Da sposi a prigionieri in casa - l’incredibile storia di questa coppia. Si conoscono - si amano e corrono all’altare in meno di 24 ore. Poi - però - le cose prendono la piega sbaGliata. E per i due ora sono grossi guai : guai a lasciarsi travolgere dalle emozioni quando di mezzo c’è l’idea di un matrimonio da celebrare in fretta e furia. Soprattutto se davanti alle telecamere, che possono alterare ancora di più la capacità di ragionare a mente fredda. E così l’avventura di questi due giovani in un reality show si è trasformata in un vero e proprio incubo. A raccontare le peripezie di Richard e Harriet è la testata Metro. I due erano ...

U&D - Pietro TartaGlione innamorato : 'Quando Rosa Perrotta torna dall'Isola ci sposiamo o facciamo un fiGlio' : ROMA - 'Non resisto più senza di lei! Non vedo l'ora che torni da me per sposarla! Ci siamo salutati, prima che partisse, con questa promessa reciproca. Appena torna o ci sposiamo o facciamo un figlio'...

Uomini e donne - Rosa Perrotta e Pietro TartaGlione sposi dopo L’isola dei famosi : Profumo di fiori d’arancio per Rosa Perrotta (QUI chi è) e Pietro Tartaglione. La coppia nata a Uomini e donne fa progetti per il futuro che si realizzeranno non appena la ex tronista rientrerà dall’Honduras, dove è attualmente impegnata come concorrente de L’isola dei famosi. A rivelare in esclusiva la grande notizia è lo stesso Pietro a Uomini e donne Magazine, nel primo numero in edicola giovedì 8 marzo: Non resisto più ...

Gli incontri di Gravity : tanti eventi hanno caratterizzato l’esposizione : L’ottimo risultato della mostra Gravity, frutto della collaborazione tra il MAXXI, l’ASI e INFN, si deve anche ai molti eventi che hanno caratterizzato l’esposizione. L’8 marzo lo splendido edificio realizzato dall’architetto Zaha Hadid ospita il Project Scientist Group della missione Cassini, oltre cento ricercatori provenienti da tutto il mondo, o quasi, che hanno lavorato in questi venti anni ad una delle ...

“Gli ultimi Nastri di Marilyn” il 10 marzo a Milano con Marianna Esposito : “Gli ultimi Nastri di Marilyn” 10 marzo ore 20:30 FE – Fabbrica dell’Esperienza Via Brioschi, 60 (Milano) Una Produzione raumTraum e AriaTeatro, in collaborazione con Compagnia TeatRing Drammaturgia e regia: Giulio Federico Janni Con: Marianna Esposito Bella e sensuale, innocente e fragile, sorridente e malinconica: questo e molto altro era Marilyn Monroe. L’attrice, anzi la diva hollywoodiana, che più di ogni altra ha segnato il ...

Ambiente & tecnologia : entro il 2020 Gli smartphone saranno i dispositivi più inquinanti : Secondo quanto emerso da uno studio di due docenti dell’Università McMaster in Canada, entro il 2020 gli smartphone saranno i dispositivi più inquinanti per l’Ambiente: l’85% del gas serra prodotto da questa tipologia di apparecchiatura elettronica proviene dal ciclo produttivo. “Per ogni messaggio di testo, ogni telefonata, ogni video c’è un data center che consuma molta energia e continua ad essere alimentato da ...

“Non ci sposiamo più!”. La coppia vip annulla il matrimonio. Si erano scambiate l’anello in diretta televisiva - avevano fissato la data e tutto sembrava andare per il meGlio. Poi - però - si è presentato un bel “fuori programma” : I fan si sono subito allarmati alla notizia, perché un matrimonio che salta è una cosa grossa, ma nel salotto di Barbara d’Urso Gianluca Fubelli ha spiegato tutto facendo una confessione bomba: doveva diventare il marito della showgirl il prossimo 29 aprile ma, a causa dell’Isola dei Famosi, il matrimonio è saltato. La chiamata della produzione a Elena è arrivata in un secondo momento – la Morali è infatti entrata durante la seconda ...

Antonio Tajani - chi è il candidato di Berlusconi/ 'Da fiGlio di militare sono a disposizione della Patria' : Antonio Tajani è il candidato premier di Forza Italia: Berlusconi lo riceve a Palazzo Grazioli, 'farà il bene dell'Italia in Europa". Salvini lo teme.