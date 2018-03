Gli insegnanti sono inascoltati e privati di dignità sociale | la scuola riparta da

Stereotipi di genere - “i ragazzi si immaginano ingegneri e medici - le ragazze insegnanti. Preconcetti trasmessi in famiGlia” : “Il futuro è come lo vuoi”. A dirlo alle bambine e ragazze che devono decidere che cosa fare da grandi sono le role model che partecipano al progetto internazionale Inspiring girls, portato in Italia nel 2017 da Valore D. Che il 20 marzo ha presentato una campagna video (in onda su Real Time) per presentare l’iniziativa raccontata sull’ultimo numero di Fq Millennium, il mensile diretto da Peter Gomez. Valore D, che? ...

Scuola : "Nobel" deGli insegnanti 2018 a prof inglese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Perché Gli insegnanti italiani sono ignoranti? : “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”. Chi non ha mai sbagliato un congiuntivo? Fatta questa premessa non possiamo non soffermarci sulla notizia che tre candidati su quattro al concorso per la scuola dell’infanzia in Friuli Venezia Giulia non sono stati ammessi all’orale a causa degli errori ortografici negli scritti. Di là dei “per evitare che tutto fuoriesce” sono sparite le “acca”, le doppie, la concordanza tra soggetto e verbo e la ...

Cork - l'allenatore chiede aGli insegnanti di non dare compiti ai ragazzi per farli andare allo stadio : "Non ho potuto studiare perché ero allo stadio". Messa così può sembrare una delle tante assurde storie inventate dai ragazzi per giustificare la loro mancanza di volontà. Tra qualche giorno però, a ...

Genitore incastra con una microspia le insegnanti che maltrattano il fiGlio : Quante volte gli insegnanti chiamano i genitori per esporre la situazione scolastica e caratteriale del figlio, giustamente tante, anche perché la scuola dovrebbe essere un punto di partenza, sia dal punto di vista educativo che di apprendimento. La storia di questo alunno, un bimbo di 9 anni ha però dell'incredibile, accusato dalle maestre di essere bugiardo, cattivo e minaccioso, insomma un bambino che da fastidio all'intera classe. I genitori ...

Armi aGli insegnanti - l'assessore Fortini replica a Trump : 'Armiamoci di cultura - fiducia e dialogo' : ... 'Mi auguro che negli Stati Uniti, che sono un Paese-guida nel mondo, si fermi questa ondata regressiva nel vivere civile imposta dalla presidenza Trump. Va detto che l'emergenza non inizia oggi. Il ...

Il no di storici e sociologi alle armi per Gli insegnanti : «Dall’educatore al sociologo tutti diranno che è una risposta sbagliata armare i professori di fronte a una strage, ma potrebbe essere una risposta giusta per quella fetta di popolazione americana che Trump rappresenta e che John Ghunter già negli anni Quaranta, nel libro Inside Usa, definiva caratterizzata da “cupidigia, ignoranza, assenza di valori estetici, arricchimento a mo’ di sbronza, spavalderia, mancanza di visione, mancanza di ...

Trump : pistole aGli insegnanti ma controlli più rigidi sulle armi : È polemica sulle misure annunciate dal presidente dopo la sparatoria in Florida. La Casa Bianca tenta un difficile equilibrio fra lobby dei fucili e difesa delle vittime Esplode la battaglia politica sulle armi in America. Da una parte il presidente Trump propone di armare gli insegnati nelle scuole, riaprire i manicomi, contrastare la cultura violenta di videogiochi e film, andando così ...

'Armare Gli insegnanti? Un'idea terribile'. La testimonianza di uno dei sopravvissuti : 'Il loro ruolo è quello di mettere le nostre menti in condizione di darsi da fare nel mondo che ci aspetta lì fuori. Di certo non quello di saper utilizzare degli AR-15 , un fucile d'assalto ...

Usa - l’idea di Trump per combattere le stragi a scuola : “Addestriamo e armiamo Gli insegnanti” : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante la ‘sessione di ascoltò alla Casa Bianca con studenti sopravvissuti alla strage nella scuola di Parkland, appare disposto a considerare l’idea che insegnanti, appositamente formati, possano essere muniti di armi, per poter reagire in simili episodi. “La esamineremo con attenzione”, ha detto Trump, in risposta alla ipotesi avanzata da una delle persone presenti. ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Trump - “armiamo Gli insegnanti nelle scuole Usa” (22 febbraio 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: episodio di violenza politica a Perugia. Trump, "armiamo gli insegnanti nelle scuole Usa". Sofia Goggia impresa d'oro. (22 febbraio 2018).(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 10:18:00 GMT)

Trump vuole armare Gli insegnanti americani : L'ipotesi ha lo scopo di scoraggiare gli episodi di violenza scolastica. Il presidente Usa ha ascoltato sopravvissuti, insegnanti e genitori delle vittime

Trump aGli studenti superstiti delle stragi : «Armiamo Gli insegnanti» : In America alle armi si risponde con le armi. Sembra questo l'orientamento del presidente Trump dopo l'ultimo massacro in una scuola, a Parkland, in Florida, dove un ex studente di liceo, Nikolas Cruz,...

Trump vuole armare Gli insegnanti americani : (Immagine: hoekstrarogier/pixabay) Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, sta pensando di dotare gli insegnanti di un’arma di servizio e di dare loro la formazione necessaria per poterne fare uso. Per il momento si tratta solo di un’ipotesi, nata in seguito ai tanti episodi di violenza che hanno visto come teatro le scuole, l’ultimo dei quali risale al 14 febbraio appena trascorso ed è costato la vita a 17 persone. Nel primo ...