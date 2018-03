Gli ex senatori Panizza e Divina oggi tornano a timbrare il cartellino Sono attesi nei

Juventus ai quarti. Buffon - Chiellini - Barza Gli è la Champions dei senatori : TORINO - L'urlo di Chiellini , l'abbraccio di capitan Buffon . A volte non servono migliaia di lettere per descrivere una vittoria, basta l'immagine, uno scatto, un momento che riassume emozioni e ...

Ritiro ‘punitivo’ per la Lazio? Inzaghi ha ascoltato il consiGlio dei senatori : Il secondo tempo giocato dalla Lazio al ‘San Paolo’ è sembrato troppo brutto per essere vero. Simone Inzaghi è rimasto profondamente deluso dall’attaggiamento della squadra che nel primo scapolo del match era passata meritatamente in vantaggio, salvo poi sciogliersi come neve al sole. Nel day after il tecnico biancoceleste ha avuto un confronto con tutta la squadra nella quale si è paventata pure l’ipotesi di un Ritiro ...