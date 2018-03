Giovane madre uccisa nel Siracusano | molotov contro la casa del compagno arrestato per

Siracusa : la madre della Giovane uccisa - non ho abbandonato mia figlia : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Dovete sapere la verità e la voglio gridare al mondo: io non ho abbandonato mia figlia. Mi è stata strappata 18 anni fa quando era piccola e adesso una seconda volta per mano di un assassino”. A parlare è Angela Conti, la madre di Laura Petrolito, la giovane uccisa da

La madre della Giovane Laura Petrolito uccisa a Siracusa : "Non ho abbandonato mia figlia. Ci siamo viste all'insaputa del padre" : A pochi giorni dal dramma, parla Angela Conti, la madre di Laura Petrolito, uccisa dal compagno con venti coltellate e gettata in un pozzo di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa."Dovete sapere la verità e la voglio gridare al mondo: io non ho abbandonato mia figlia. Mi è stata strappata 18 anni fa quando era piccola e adesso una seconda volta per mano di un assassino". In una intervista al sito 'Siracusa Oggi', la donna ...

Un’altra Giovane madre uccisa dal marito. Davanti alla scuola dei figli. Un agguato in piena regola - aveva appena lasciato i bambini : Una donna di 31 anni è stata uccisa a Terzigno (Napoli), in via dei Pini, nei pressi di una scuola. Da una primissima ricostruzione, la 31enne aveva appena accompagnato la figlia dentro l’istituto, poi all’uscita avrebbe iniziato a parlare e a discutere animatamente con un uomo che, al culmine della lite, avrebbe estratto una pistola e le avrebbe sparato un colpo alla testa. A quel punto l’uomo, che ora i carabinieri ...

“Quello che ha fatto sul suo corpo è indegno”. Laura muore a 20 anni. Una Giovane madre scomparsa da casa - poi la ricerca e la macabra scoperta : “Ecco come l’abbiamo ritrovata…” : Una tragedia assurda quella accaduta a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Laura Petrolito, una giovane mamma di 20 anni, è stata ritrovata all’interno di un pozzo artesiano sulle colline che sovrastano la città siciliana. La donna era scomparsa lo scorso sabato, a denunciare la sparizione era stato il padre, che non era riuscito a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno. Secondo la prima ricostruzione ...

Calabria - Giovane madre muore dopo aver salvato i propri figli Video : drammatica notizia quella che ci giunge [Video]Una drammatica notizia quella che ci giunge dalla #Calabria dove una giovane madre è infatti stata travolta dalla sua stessa autovettura dopo essere finita fuori strada e aver estratto dall'abitacolo i suoi due bambini. Calabria, soccorre i figli e muore Una giovane madre di soli 35 anni che si chiamava Graziella Ciancio residente nella cittadina di Dinami, nella serata di ieri 10 marzo, è ...

Avellino : precipita dal quarto piano - muore Giovane madre : Tragedia ad Avellino, dove questa mattina una donna di 48 anni ha perso la vita. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto la vittima è precipitata giù dal quarto piano di un palazzo in via Due ...

“Aiutatemi a trovare l’assassino” - l’appello social della madre del Giovane trovato morto a Pescara : “Aiutatemi a trovare l’assassino”, l’appello social della madre del giovane trovato morto a Pescara “Aiutatemi a trovare l’assassino”, l’appello social della madre del giovane trovato morto a Pescara Continua a leggere L'articolo “Aiutatemi a trovare l’assassino”, l’appello social della madre del giovane trovato morto a Pescara proviene da NewsGo.

“Sembrava un gioco - si è rovinato la vita”. Il dramma a 19 anni : Giovane - sportivo e in salute accetta una scommessa con gli amici e rimane paralizzato. La madre distrutta : “Imparate da questa tragedia” : Un ragazzo giovane e votato completamente al mondo dello sport, la sua grande passione, che praticava con dedizione ogni volta che ne aveva occasione. E che si è visto la vita travolta, distrutta, a causa di un episodio che sembrava lì per lì soltanto una sciocchezza, un gioco, che ha finito invece per provocare delle ripercussioni gravissime. Una storia terribile quella raccontata dal Sun e che ha per protagonista un ragazzo di soli 19 ...

Giovane racconta in tv : “Mia madre mi ha fatto violentare da un uomo quando avevo 16 anni” : Giovane racconta in tv: “Mia madre mi ha fatto violentare da un uomo quando avevo 16 anni” Peta Butler era un’adolescente quando sua madre consentì a un uomo di violentarla in una stanza d’albergo nel Queensland. Dieci anni dopo la violenza la ragazza ha trovato il coraggio di denunciare sua madre e ora sta aiutando […] L'articolo Giovane racconta in tv: “Mia madre mi ha fatto violentare da un uomo quando avevo 16 anni” proviene da ...

Giovane madre di Palermo muore aspettando l’operazione - il marito : “Me l’hanno ammazzata” : Giovane madre di Palermo muore aspettando l’operazione, il marito: “Me l’hanno ammazzata” Il marito a Pomeriggio Cinque: “Hanno ammazzato mia moglie” Continua a leggere L'articolo Giovane madre di Palermo muore aspettando l’operazione, il marito: “Me l’hanno ammazzata” sembra essere il primo su NewsGo.

Palermo - operazione rimandata per 7 mesi : muore Giovane madre : "Hanno ammazzato mia moglie, ho fatto pressioni per mesi ma non mi hanno calcolato". È questo il grido di dolore di Giuseppe Crivello che racconta a Pomeriggio Cinque la tragedia che si è abbattuta ...

Questa Giovane madre è guarita dal cancro grazie all'intervento di Kate Winslet e Leonardo DiCaprio : grazie a Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, Gemma Nuttall, una giovane madre inglese, è riuscita a sconfiggere il cancro. Nel 2013 Gemma ha scoperto di essere incinta. Insieme alla notizia della gravidanza i medici hanno appurato la presenza di grandi cisti ovariche. Successivi test hanno rivelato anche la presenza di un tumore ovarico aggressivo che si sarebbe diffuso con velocità in tutto il resto del corpo. La giovane madre, ha ...

Palermo - Giovane madre romena strangolata : fermati 2 connazionali : Roma, 18 gen. (askanews) - Su mandato della Procura di Termini Imerese (Palermo), i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Termini Imerese e della stazione di Cerda hanno fermato due ...