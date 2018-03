Giornata nera per l' equity europeo Milano riduce rosso con difensivi

El.En : Giornata nera in Borsa : In forte ribasso El.En , che mostra un disastroso -4,72%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di El.En più pronunciata rispetto all'andamento del ...

Treni - un'altra Giornata nera : guasto sulla Roma-Napoli ad Anagni : Quella di martedì è stata un'altra giornata difficile per i collegamenti ferroviari con ritardi, Treni cancellati e disagi. Problemi sull'alta velocità tra Campania e Lazio, ma anche su alcune tratte ...

DIRETTA/ Test Formula 1 2018 Barcellona streaming video e tv : classifiche tempi. Giornata nera per Vandoorne : DIRETTA Test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica e tempi della quinta Giornata di prove sul circuito del Montmelò per la stagione 2018.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 16:11:00 GMT)

Giornata nera anche per la Moioli Cade nei quarti a La Molina : La bergamasca, leader della Coppa del Mondo 2017/2018, dovrà difendere il primato in classifica dall'assalto delle francesi Trespeuch e Loccoz nelle prove in programma a Mosca e Veysonnaz.

Lincoln National : Giornata nera in Borsa : In forte ribasso Lincoln National , che mostra un disastroso -2,3%. Lo scenario su base settimanale di Lincoln National rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-500 . ...

Kingfisher : Giornata nera in Borsa : Retrocede molto Kingfisher , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,37%. L'andamento di Kingfisher nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

Maltempo - Giornata nera per i treni : disagi a Roma e Napoli - Due inconvenienti hanno spezzato in due l'Italia : I treni ad alta velocità da e per Napoli fermano nella stazione di Roma Tiburtina e non a Termini. Per gli Intercity sono state disposte cancellazioni dei collegamenti da e per Roma, mentre per la ...

Volley - SuperLega 2018 – 24^ Giornata - i migliori italiani. Juantorena killer - Zaytsev generale - Fei da clonare : Nel weekend si è disputata la 24^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati. OSMANY Juantorena. La Pantera azzanna Padova e trascina Civitanova verso una fondamentale vittoria in ottica secondo posto. Il martello è letteralmente un ossesso, schiaccia la Kioene nella sua morsa e fa volare la Lube: 17 punti con 4 aces e un vertiginoso 76% in ...

Bhp Billiton : Giornata nera in Borsa : Pressione su Bhp Billiton , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,70%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere : Immobile in vetta. La coppia record bianconera (25^Giornata) : Classifica marcatori Serie A, Capocannoniere: Immobile resiste in vetta (25^giornata). Siamo giunti alla venticinquesima giornata del campionato di calcio, ecco i bomber del torneo.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 11:34:00 GMT)

CreVal - Giornata nera dopo i dettagli sull'aumento : Teleborsa, - giornata no per Credito Valtellinese che a fine giornata ha perso il 12,70%. A scatenare le vendite l'effetto iperdiluitivo dell'aumento di capitale da 700 milioni di euro. Il titolo, già ...

CreVal - Giornata nera dopo i dettagli sull'aumento : giornata no per Credito Valtellinese che a fine giornata ha perso il 12,70%. A scatenare le vendite l'effetto iperdiluitivo dell'aumento di capitale da 700 milioni di euro . Il titolo, già partito ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di lunedì 12 febbraio : bene Carolina Kostner e Lollobrigida - Giornata nera per Dorothea Wierer : Quarta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Riviviamola con le pagelle degli azzurri. Carolina Kostner: 6,5. La nostra Musa Danzante si ferma al quarto posto nel programma libero valevole per il team event. L’azzurra ha commesso alcune sbavature durante la prova e ha ottenuto un risultato inferiore rispetto alle sue aspettative. La squadra non riesce a conquistare una medaglia (era comunque una missione quasi ...

Mondi : Giornata nera in Borsa : Aggressivo avvitamento per Mondi , che tratta in perdita del 2,21% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Mondi mantiene forza ...