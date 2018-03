Già sui 700 euro il prezzo Samsung Galaxy S9 su Amazon | opportunità anche per S9 Plus

Maltempo - il mar Tirreno diventa un incubo al Sud : mareggiata catastrofica - calamità naturale sui litorali : 1/20 ...

M5S-Lega - si cerca l'intesa sui presidenti delle Camere. Di Maio : 'Apprezziamo atteggiamento di Mattarella' : Ancora due giorni e poi il nuovo Parlamento sarà chiamato ad eleggere i presidenti del Senato e della Camera, primo atto della legislatura. Si intensificano i contatti tra M5s e Lega su questa partita ...

Svastiche sui cancelli dell'ANPI - Maggiani : «Solidarietà a nome di Rifondazione» : Carrara - Federico Maggiani di Rifondazione Comunista Carrara desidera esprimere la propria solidarietà a titolo personale e a nome del partito verso l'ANPI a seguito dello sfregio subito. Due ...

Allerta meteo Lombardia : codice giallo per rischio neve sui rilievi : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticita’ (codice giallo), la numero 34, per rischio neve dalle 18 di oggi, sabato 17 marzo, alle 18 di domani, sabato 18 marzo, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 ...

[Il retroscena] Liti e vendette. Il centrodestra sta Già tentando il suicidio : Per la cronaca, Raffaele Fitto non è nemmeno stato eletto in Parlamento. 17 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Giappone - cala ancora numero suicidi : 6.02 ancora in calo, per l'ottavo anno consecutivo, il numero dei suicidi in Giappone. Le persone che si sono tolte la vita nel 2017 sono state 21.321, il 2,6% in meno rispetto all'anno precedente, mentre la percentuale dei suicidi in rapporto alla popolazione è ai livelli più bassi dal 1978, con 16,8 persone ogni 100.000. Secondo il ministero della Salute e del Lavoro, il calo dei suicidi è dovuto alla graduale ripresa economica.

Sui social la rabbia dei tifosi della Reggiana : Gli ultrà granata al fianco di Mike e Alicia Piazza ribattono a chi sta con il Sassuolo, ma non mancano voci fuori dal coro

In arrivo il film sui Nuovi Dei. Alla regia ci sarà Ava DuVernay : I Nuovi Dei (New Gods in inglese) sono personaggi immaginari creati dAlla fantasia del noto fumettista Jack Kirby e che, a partire dal 1971, sono apparsi in diverse serie di fumetti, andando a formare l’universo narrativo chiamato del Quarto Mondo. Ora la Dc Comics, che ne detiene i diritti di pubblicazione, e la Warner Bros sono intenzionate a trarne un adattamento cinematografico ad alto budget che arriverà nelle sale nei prossimi anni. ...

Private banking - Giacobbe entra in Credit Suisse Italy : E' entrato in Ubs nel 2006 dopo una laurea in economia aziendale in Bocconi. In Credit Suisse risponderà a Stefano Vecchi alla guida di Credit Suisse Italy supportandolo nell'ulteriore fase di ...

Parma - Loris Borghi morto suicida/ L’ex rettore indagato trovato sotto cavalcavia : “oltraggiato da molti” : Parma, si è suicidato l'ex rettore dell'Università Loris Borghi: è stato trovato morto in auto sotto un cavalcavia, era indagato per l'inchiesta "Pasimafi". "Oltraggiato e abbandonato"(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:10:00 GMT)

“Nilufar ha scelto” : spunta un messaggio inaspettato. Uomini e Donne - il corteggiatore della 19enne non si trattiene e si sfoga sui social. E per i fan ‘il dado è tratto’ : Ogni tronista di Uomini e Donne ha una storia a sé, un modo diverso di farsi corteggiare dai ragazzi e dalle ragazze che arrivano in studio. Nilufar Addati, che prima di sedere sul trono era una corteggiatrice, dice di aver preso molto sul serio questo percorso alla ricerca dell’anima gemella. Non ha ancora le idee chiare, è evidente, ma ultimanente non c’è puntata che non finisca ‘male’. È in forte crisi la ...

“Ho deciso - lo faccio per Matteo”. La scelta di Elisa Isoardi che spiazza i fan. Le parole della giornalista sul futuro suo e di Salvini - Già al centro delle discussioni sui social : Un risultato, quello arrivato dalla tornata elettorale dello scorso 4 marzo, che meglio di così per lui non si poteva davvero immaginare. In attesa di conoscere le dinamiche che porteranno alla formazione del nuovo governo e i partiti che saranno compresi nell’esecutivo, non si può infatti negare che tra i veri vincitori delle elezioni c’è sicuramente il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che ha portato il partito ai suoi ...

Roma voragine nella Gianicolense/ Suv inghiottito : i cittadini sui social si scagliano contro Virginia Raggi : Roma, voragine nella Gianicolense, Suv in sosta sprofonda nel terreno: nessun ferito. Una Dacia Duster è stata inghiottita da una voragine di circa tre metri(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 20:40:00 GMT)

Uomini e Donne/ Foto - Sossio Aruta sfoggia il fisico sui social (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani ritrova il sorriso dopo l'addio a Giorgio Manetti. Il sogno dei fans per Tina Cipollari tronista.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 20:18:00 GMT)