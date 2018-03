Germania Spagna Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Probabili formazioni Germania – Spagna - Amichevole 23-3-18 : Una vera e propria Amichevole di lusso andrà in scena all’ Esprit Arena di Düsseldorf tra Germania e Spagna. Questa gara, nonostante non ci sia nulla in palio, non può mai essere considerata una partita come le altre. Venerdì sera, si affronteranno gli ultimi 2 vincitori del Mondiale e, a proposito della competizione più importante dell’anno, entrambe le selezioni vorranno ritornare ad alzare la coppa a Russia 2018. I tedeschi ...

Ranking Uefa - l’Italia allunga ancora sulla Germania : Spagna in testa : Nonostante la sola vittoria nelle tre partite disputate in settimana, l'Italia allunga sulla Germania nel Ranking Uefa. L'articolo Ranking Uefa, l’Italia allunga ancora sulla Germania: Spagna in testa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le Maire : "Francia e Germania sono pronte a riformare l'Ue con Italia e Spagna" : Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire fissa le tappe che devono portare a una riforma della Ue. A cui la Francia sta lavorando con la Germania, ma, giura, aperta al coinvolgimento dell'...

Coppa Davis 2018 : gli ottavi di finale. Francia - Spagna e Belgio favorite. Equilibrio tra Australia e Germania : Manca poco all’inizio della Coppa Davis 2018. 16 Nazioni si contenderanno l’Insalatiera vinta lo scorso anno dalla Francia, in un tabellone ad eliminazione diretta che inizierà dunque dagli ottavi di finale. Proprio i transalpini sono la testa di serie numero uno della competizione e principali favoriti per ripetere la corsa dell’ultima stagione. I campioni in carica non dovrebbero avere problemi nel match di primo turno contro ...

Uefa Nations League - pericolo Spagna e Germania per l’Italia : Uefa Nations League, pericolo Spagna e Germania per l’Italia Domani a Losanna nascerà ufficialmente la Nations League, la nuova competizione organizzata dalla Uefa per le nazionali europee. L’Italia, inserita nella seconda fascia della divisione A, insieme a Francia, Inghilterra e Svizzera, affronterà quindi una testa di serie – Germania, Portogallo, Belgio o Spagna – ed […] L'articolo Uefa Nations League, pericolo ...