: Stop al trattato di Caen che cede pezzi di mare e relative risorse toscane liguri e sarde alla Francia. Pronti alle… - matteosalvinimi : Stop al trattato di Caen che cede pezzi di mare e relative risorse toscane liguri e sarde alla Francia. Pronti alle… - borghi_claudio : @pdnetwork @sandrogozi Ah si? E se NESSUNO INTENDE MODIFICARE I CONFINI che ha firmato a fare GENTILONI il trattato… - NicolaMorra63 : Secondo #LuciaAnnunziata un governo dei #populisti 'non conterebbe nulla in Europa'. Finalmente qualcuno che dice l… -

Il premier, al termine del vertice europeo,afferma che non c'è "unper la stabilità dei mercati o lo spread". Sottolinea "l'impegno di tutte le forze parlamentari a concorrere alla soluzione della crisi". La decisione di Trump sui dazi è "un errore e ce ne rammarichiamo", commenta.Sul caso della spia avvelenata in Gran Bretagna, ribadisce la condanna di Mosca, ma auspica che "non si chiudano gli spazi di dialogo con la Russia". Solidarietà alla Francia dopo l'ennesimo attacco terroristico.(Di venerdì 23 marzo 2018)