Genoa | Mr Ly è in città | incontro a pranzo con Preziosi

Genoa : El Yamiq - i perchè del passo indietro e le opportunità last minute Video : Ad un passo dall'indossare la casacca del # Genoa , il difensore #el Yamiq potrebbe tornare in Marocco. Il centrale difensivo del Raja Casablanca non convince del tutto. Giungono in redazione notizie di una trattativa stoppata [ Video ] dal Grifone poco prima delle firme. I rossoblu avevano presentato un'offerta scritta da circa un milione di euro al club marocchino; nella giornata di ieri El Yamiq era a Genova per prendere contatto con la citta' e ...

Genoa : c'è un sogno di mercato destinato a rimanere tale Video : Il #Genoa guarda in casa Juventus per rinforzare il centrocampo. Uno dei nomi caldi è quello di #Stefano Sturaro. Il Grifone, in questi ultimi giorni, ha ripreso a lavorare per il mediano bianconero. Persiste, tuttavia, un ostacolo apparentemente insormontabile [Video]: Massiliano Allegri avrebbe posto il veto, non vuole che il giocatore lasci la Juventus e non ritiene il Genoa la giusta soluzione per il suo futuro. Quindi, per il momento, ...