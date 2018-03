Gelataia vs Salvini | “Non gli ho parlato | né gli ho dato del razzista Ho chiesto a

Salvini e il giallo della Gelataia "licenziata" : "se n’è andata lei" dicono i titolari : Matteo Salvini, leader della Lega che in queste ore è impegnato nella ricerca dell’intesa per la presidenza delle Camere, è finito al centro di un episodio che sta facendo molto discutere tramite i social network. Una ragazza che lavora presso la gelateria “Baci Sottozero”, in Piazzale Siena, si sarebbe rifiutata di servire un gelato al leader della Lega: “Io non servo i razzisti”. A quel punto, Salvini sarebbe stato servito da un’altra ...

'E' razzista' - Gelataia licenziata perchè si rifiuta di servire Matteo Salvini Video : Polemiche su Facebook per un post pubblicato da una signora milanese e poi dopo poche ore rimosso dopo centinaia di commenti e molteplici minacce di denuncia. Il tutto per 'colpa' di un gelato da asporto in pieno centro a Milano. Protagonisti, pare, #Matteo Salvini, leader della Lega e del centrodestra [Video], ed una giovane commessa della #gelateria di Baci Sottozero a #piazzale siena a Milano. 'Io non servo razzisti': questa la frase che ...

Milano - Gelataia non serve Salvini perché “razzista” : Milano, gelataia non serve Salvini perché “razzista” La madre: “Il leader della Lega ne ha chiesto il licenziamento”. Ma i titolari spiegano: “L’abbiamo ripresa e lei se n’è andata”. Continua a leggere

Gelataia non serve Salvini - “È razzista”/ Poi si licenzia - il leader del leghista : “Ci tornerò” : La verità sull'episodio che ha visto una commessa rifiutare di servire il gelato a Matteo Salvini perché "razzista". La proprietaria accusata di aver licenziato la ragazza(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 23:27:00 GMT)

Gelataia si rifiuta di servire Matteo Salvini : 'E' razzista'. Il datore di lavoro : ''Se n'è andata via di sua volontà'' : Da noi può essere servito chiunque con qualunque ideologia politica o culturale e quando la cosa è stata fatta notare alla signorina, lei se n'e' andata lasciando i suoi colleghi e il posto di lavoro'...

Gelataia si rifiuta di servire Salvini - la madre : «Licenziata per colpa sua». Ma è polemica : La vicenda in una gelateria di Milano. La ragazza si sarebbe rifiutata di servire Salvini: «Non servo i razzisti». La madre accusa: «Dopo quel no è stata licenziata». Diversa la versione dei titolari dell'esercizio commerciale

Gelataia si rifiuta di servire Matteo Salvini : "E' razzista". Il datore di lavoro : ''Se n'è andata via di sua volontà'' : Una gelateria di Milano ha rifiutato di servire Matteo Salvini. La dipendente si sarebbe rifiutata di dare il gelato al leader della Lega affermando con decisione: "Io non servo i...

Gelataia non serve Salvini - “è razzista”/ La madre : “l’hai fatta licenziare!” - ma la proprietaria smentisce : La verità sull'episodio che ha visto una commessa rifiutare di servire il gelato a Matteo Salvini perché "razzista". La proprietaria accusata di aver licenziato la ragazza(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:34:00 GMT)

Gelataia si rifiuta di servire Salvini - ma l'accusato di razzismo è lui : Da noi può essere servito chiunque con qualunque ideologia politica o culturale e quando la cosa cosa è stata fatta notare alla signorina, lei se n'è andata lasciando i suoi colleghi e il posto di ...

Il caso della Gelataia che si è rifiutata di servire un gelato a Salvini : Una ragazza che lavorava in una gelateria di Milano avrebbe perso il posto di lavoro per essersi rifiutata di servire Matteo Salvini per “ideologie politiche”. Dopo l'...

Milano - Gelataia non serve Salvini perché 'razzista' : ripresa dai titolari : Da noi può essere servito chiunque con qualunque ideologia politica o culturale e quando la cosa è stata fatta notare alla signorina, lei se n'e' andata lasciando i suoi colleghi e il posto di lavoro"...

"E' razzista" : Gelataia si rifiuta di servire Matteo Salvini. Polemica su Facebook per il licenziamento : La titolare del negozio: "Se n'è andata lei". La mamma della ragazza, invece, accusa il leader della Lega: "Mia figlia mandata via per colpa tua"

"E' razzista" : Gelataia si rifiuta di servire Matteo Salvini e si licenzia. Polemica su Facebook : La mamma della ragazza, in prova in una gelateria, accusa sui social il leader della Lega di aver fatto perdere il lavoro alla figlia, ma la titolare del...