GB | giocavano con app in volo | sospesi due piloti EasyJet

swissinfo.ch

: RT @notavterzovalic: 'Auditi, ma non ascoltati, o giocavano con il telefonino o dormivano' - argo_massimo : RT @notavterzovalic: 'Auditi, ma non ascoltati, o giocavano con il telefonino o dormivano' - NoiWanderlust : Quanti di voi da #piccoli #giocavano a staccarsi la #pelle dalle #mani con la #Vinavil ??!!!! #giocare #museo… - Skittygoa : RT @notavterzovalic: 'Auditi, ma non ascoltati, o giocavano con il telefonino o dormivano' -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...