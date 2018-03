Gaza | la crisi dell’Unrwa potrebbe portare al collasso del sistema pubblico

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 marzo 2018) di Claudia Martino* La Banca mondiale avverte con allarme, nel suo ultimo report pubblicato a marzo, del rapido deterioramento delle condizioni di vita anche in Cisgiordania. Mentregià da anni verte sull’orlo del, con tassi di disoccupazione giovanile pari al 58%, il livello di disoccupazione torna a crescere anche nella West Bank, attestandosi al 18% e spingendosi fino al 40% per i giovani. Tuttavia la disoccupazione non è nemmeno il principale indicatore dellaimminente: la Banca Mondiale avverte infatti che la situazione appare difficile anche in rapporto ai recenti tagli al bilancio appena operati all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati (Unrwa), le cui risorse sono state dimezzate in conseguenza del calo dei contributi dei tradizionali Stati finanziatori, tra cui gli Usa. La volontà della nuova ...